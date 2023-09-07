تكنولوجيا: إستعراض لهاتف Infinix GT 10 Pro! أفضل جوال مقابل القيمة؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إنتقلت Infinix في تصميم الهواتف المتوسطة المقدمة من الشركة إلى مستوى جديد مع هاتف Infinix GT 10 Pro، واليوم نستعرض مميزات وعيوب الهاتف.

بتصميم غير تقليدي يعبر عن التصميم المستقبلي المتوقع للهواتف الذكية أطلقت Infinix هاتف GT 10 Pro المميز بإضاءة LED في الغطاء الخلفي بتصميم نهائي أنيق لإصدار من الفئة المتوسطة.

التصميم

يتميز هاتف Infinix GT 10 Pro بتصميم يعرف ب”Cyber-Mecha” والذي يتضمن إضاءة LED بتأثير ثلاثي الأبعاد مع تصميم من البلاستيك في الغطاء الخلفي، وهو تصميم مستوحى من “cyberpunk”، وتعمل أشرطة الإضاءة البيضاء على الإضاءة أثناء تشغيل الألعاب، أو عند تلقي الإشعارات، أو المكالمات، أو للكشف عن حالة الشحن.

أيضاً رغم التصميم البلاستيكي للغطاء الخلفي إلا أن أشرطة إضاءة LED تجذب الإنتباه بعيداً عن بصمات الأصابع التي قد تظهر على الغطاء الخلفي للهاتف، كما يتوفر GT 10 Pro باثنان من الإختيارات في الألوان تشمل الأسود والفضي.

الشاشة

ينطلق الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD، مع معدل تحديث 120Hz، كما يأتي الهاتف بتعتيم PWM بمعدل مرتفع للتحكم في السطوع بشكل أفضل ولراحة عين المستخدم.

من جانب أخر يغيب عن مواصفات الشاشة دعم محتوى HDR، إلا أن تقنية Widevine L1 تدعم بث محتوى الفيديو بأعلى جودة من خدمات Netflix وAmazon Prime.

البطارية

يدعم هاتف Infinix GT 10 Pro بطارية بقدرة 5000 mAh والتي سجلت آداء جيد بالفعل في تشغيل الشاشة لفترات طويلة، كما يأتي الهاتف بقدرة شحن 45W التي تدعم شحن البطارية في وقت قصير.

البرامج

تطلق Infinix هذا الإصدار بواجهة XOS 13 التي تعرف أيضاً بواجهة Pure XOS والتي ترتكز على نظام تشغيل Android 13.

وتؤكد Infinix على أن هاتف Infinix GT 10 Pro سيدعم التحديث للإصدار القادم من نظام التشغيل، وأيضاً تقدم الشركة تحديث لبرمجيات الحماية على مدار عامين.

أيضاً تقدم Infinix واجهة المستخدم بمستوى كبير من التخصيص، مع عدد محدود من التطبيقات المثبتة، مع إمكانية حذف الكثير من التطبيقات المثبتة مسبقاً، وتتوفر خيارات التخصيص في واجهة XOS 13 عبر شاشة تأتي بميزة always-on.

الآداء

يتميز هاتف Infinix GT 10 Pro بتصميم يتضمن نظام تبريد بأجهزة إضافية، مع غرف بخار لدفع إستقرار أكبر في تشغيل الألعاب.

أيضاً يمكن لمعالج Dimensity 8050 في هذا الإصدار أن يدعم الهاتف بآداء ثابت في تشغيل الألعاب، وأيضاً آداء ذكي في التنبؤ بالآداء المطلوب، ويدعم تشغيل الألعاب بمعدل إطارات 120Hz.

الكاميرة

يضم GT 10 Pro كاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات واسعة، تدعم إلتقاط قدر أكبر من الإضاءة للقطات بتفاصيل أكثر دقة، مع نطاق ديناميكي واسع ودقة أعلى للألوان.

وتعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على تعزيز تشبع الألوان، بينما تغيب عن إعدادات الكاميرة في الهاتف الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع، إلا أن الكاميرة الرئيسية تعمل على دفع آداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

كما يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، مع دعم التثبيت البصري بنمط “Ultra Steady” الذي يعمل دعم المستخدم بآداء أفضل في تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل.

هل تحتاج لشراء هاتف Infinix GT 10 Pro؟

يأتي هاتف Infinix GT 10 Pro في الفئة المتوسطة بين الهواتف الذكية، إلا أن هذا الإصدار ينفرد بتصميم Cyber-Mecha غير تقليدي يتضمن إضاءة LED بمؤثرات مميزة لتصميم غير تقليدي.

أيضاً يقدم الهاتف آداء جيد في تشغيل الألعاب، إلا أنه لن يدفع آداء قوي في كافة الألعاب، من جانب أخر يضم الهاتف شاشة OLED، ويدعم تقنية الشحن السريع، كما يأتي بسعة كبيرة للتخزين، أيضاً يقدم آداء مميز في الكاميرة الرئيسية مما يجعل هذا الإصدار إختيار مميز في الفئة المتوسطة.

0.00 يأتي هاتف Infinix GT 10 Pro بتصميم مميز لإصدار من الفئة المتوسطة، بآداء موثوق للكاميرة، وشاشة بأفضل جودة عرض، وسعة كبيرة للبطارية. 8.5/10 الإيجابيات شاشة OLED بأفضل جودة عرض

آداء موثوق للكاميرة

سعة كبيرة للبطارية ويدعم الشحن السريع

تصميم Cyber-Mecha غير تقليدي السلبيات يدعم تحديثات محدودة للبرمجيات

لا يدعم تقنية HDR

اعلان





