شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل طلب جوجل من المعلنين الانتخابيين إخلاء مسئوليتهم عن المحتوى الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة جوجل تغييرات على سياسة المحتوى السياسي الخاصة بها، وذلك بإلزام المعلنين في العالم عن الانتخابات وضع إخلاء المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي في مقاطع الفيديو.

وقالت جوجل في منشور على صفحة الدعم الخاصة بها: "يجب على جميع المعلنين الانتخابيين الذين تم التحقق منهم في المناطق التي تتطلب التحقق، أن يكشفوا بشكل بارز عندما تحتوي إعلاناتهم على محتوى اصطناعي يصور بشكل غير صحيح أشخاصًا أو أحداثًا حقيقية أو ذات مظهر واقعي”.

بمعنى آخر، إذا كان الفيديو يحتوي على أي شكل من أشكال المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيجب أن يأتي مع إخلاء المسؤولية.

وقالت جوجل: "يجب أن يكون هذا الكشف واضحًا وظاهرًا، ويجب وضعه في مكان من المحتمل أن يلاحظه المستخدمون". سيتم تطبيق القاعدة على محتوى الصور والفيديو والصوت.

وتقدم جوجل أيضًا أمثلة لما يمكن تصنيفه على أنه محتوى "اصطناعي": إعلان يحتوي على محتوى اصطناعي يجعله يبدو كما لو كان الشخص يقول أو يفعل شيئًا لم يقله أو يفعله، أو إعلان يحتوي على محتوى اصطناعي يغير لقطات حدث حقيقي أو ينشئ تصويرًا واقعيًا لحدث لتصوير مشاهد لم تحدث بالفعل.





ما هي الإعلانات التى لن تحتاج إلى إخلاء المسؤولية؟

وقالت جوجل أيضًا إن "الإعلانات التي تحتوي على محتوى اصطناعي تم تعديله أو إنشاؤه بطريقة لا علاقة لها بالادعاءات الواردة في الإعلان سيتم إعفاؤها من متطلبات الإفصاح هذه."

وقالت جوجل: "يتضمن ذلك تقنيات التحرير مثل تغيير حجم الصورة أو الاقتصاص أو تصحيحات اللون أو السطوع أو تصحيح العيوب (على سبيل المثال، إزالة "العين الحمراء")، أو تعديلات الخلفية التي لا تخلق تصويرًا واقعيًا للأحداث الفعلية".

في الولايات المتحدة، شهدت بعض الحملات السياسية ظهور محتوى الذكاء الاصطناعي في مقاطع الفيديو.