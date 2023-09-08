شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة الهليكوبتر Ingenuity تحلق لأكثر من 100 دقيقة على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقت مروحية Ingenuity التابعة لناسا أكثر من 100 فى سماء المريخ، وغطت الطائرة التي يبلغ وزنها 4 أرطال (1.8 كجم) 713 قدمًا (217 مترًا) في طلعة جوية استمرت 129 ثانية.

وأدى هذا الرقم الأخير إلى رفع الوقت التراكمي لبث المريخ على مدار القرن العشرين إلى 102.4 دقيقة، وفقًا لسجل رحلات المهمة.

وهبطت الهليكوبتر Ingenuity مع المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا داخل حفرة Jezero Crater التي يبلغ عرضها 28 ميلاً (45 كيلومترًا) في فبراير 2021، وتبحث Perseverance عن علامات الحياة المريخية القديمة على أرضية Jezero، التي كانت تؤوي بحيرة كبيرة ودلتا نهر منذ مليارات السنين، وجمع العشرات من العينات للعودة إلى الأرض في المستقبل.

وكانت مهمة Ingenuity في الأصل هي إظهار إمكانية الاستكشاف الجوي على المريخ، على الرغم من الغلاف الجوي الرقيق للكوكب، ونجحت المروحية الصغيرة في هذه المهمة بعد حملة استغرقت شهرًا من خمس رحلات، ثم منحت وكالة ناسا تمديدًا، حيث يعمل Ingenuity كمستكشف لفريق المثابرة.

كما أن نجاح Ingenuity سوف يمهد الطريق لطائرات الهليكوبتر المريخية المستقبلية، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

على سبيل المثال، تخطط وكالة ناسا لوضع مروحيتين شبيهتين بمركبة Ingenuity في مهمة الهبوط التي ستسترد العينات المجمعة من مركبة Perseverance ، وتعمل الوكالة على تصنيع طائرات هليكوبتر أكبر وأكثر قدرة يمكنها القيام باستكشاف المريخ بشكل حقيقي بمفردها، وجمع البيانات في الأماكن التي يصعب الوصول إليها وتغطية مساحات كبيرة من أرض الكوكب الأحمر.