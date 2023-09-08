شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الاشتراك فى ميزات جوجل المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام "AI Labs" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن أدوات ذكاء اصطناعي جديدة خلال مؤتمر Google I/O 2023، أدوات سهلة الاستخدام تتمحور حول خدمة البحث الخاصة بها، وأداة Duet AI لتطبيقات Workspace مثل Google Docs، وتطبيق يستهدف الطلاب، وخدمة SGE (تجربة البحث المولدة) التي تدمج نتائج البحث مع استجابات الذكاء الاصطناعي للمحادثة، أو تنشئ فقرات نصية تلقائيًا باستخدام Google Docs وGmail.

كما أنه بالإضافة إلى هاتين الخدمتين، يمكنك أيضًا اختبار Project Tailwind، والذي يُوصف بأنه "دفتر ملاحظات يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً" يمكنه مساعدة الطلاب على الدراسة، ستسمح لك جوجل أيضًا باختبار خدمة أخرى لم يتم الإعلان عنها خلال الكلمة الرئيسية لـ Google I/O 2023، والتي تسمى MusicLM، والتي تتيح لك هذه الأداة إنشاء الموسيقى التي ترغب في الاستماع إليها من خلال توفير مطالبة نصية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزات الجديدة موجودة حاليًا في المعاينة العامة ومن المحتمل أنك لن تتمكن من استخدامها بكامل إمكاناتها، وقد تواجه أيضًا بعض الأخطاء أو الأخطاء أثناء تجربة هذه الخدمات، أخيرًا، يتوفر اختبار AI Labs في مناطق محددة فقط، لذا اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تضطر إلى الانتظار حتى تقوم جوجل بتوسيع الوصول إلى منطقتك.



كيفية التسجيل للوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة كيفية التسجيل للوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة 1- قم بزيارة موقع Google AI Labs.

2- ضمن قسم "متوفر في المختبرات"، ابحث عن الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تهمك.

3- اضغط فوق "معرفة المزيد" لفهم كيفية عمل الميزة، ثم اضغط فوق "الانضمام إلى قائمة الانتظار".

4- كرر نفس العملية مع أي ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة الأخرى التي تريد اختبارها.