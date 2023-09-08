شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الاشتراك فى ميزات جوجل المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام "AI Labs" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن أدوات ذكاء اصطناعي جديدة خلال مؤتمر Google I/O 2023، أدوات سهلة الاستخدام تتمحور حول خدمة البحث الخاصة بها، وأداة Duet AI لتطبيقات Workspace مثل Google Docs، وتطبيق يستهدف الطلاب، وخدمة SGE (تجربة البحث المولدة) التي تدمج نتائج البحث مع استجابات الذكاء الاصطناعي للمحادثة، أو تنشئ فقرات نصية تلقائيًا باستخدام Google Docs وGmail.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزات الجديدة موجودة حاليًا في المعاينة العامة ومن المحتمل أنك لن تتمكن من استخدامها بكامل إمكاناتها، وقد تواجه أيضًا بعض الأخطاء أو الأخطاء أثناء تجربة هذه الخدمات، أخيرًا، يتوفر اختبار AI Labs في مناطق محددة فقط، لذا اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تضطر إلى الانتظار حتى تقوم جوجل بتوسيع الوصول إلى منطقتك.
كيفية التسجيل للوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة
1- قم بزيارة موقع Google AI Labs.
2- ضمن قسم "متوفر في المختبرات"، ابحث عن الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تهمك.
3- اضغط فوق "معرفة المزيد" لفهم كيفية عمل الميزة، ثم اضغط فوق "الانضمام إلى قائمة الانتظار".
4- كرر نفس العملية مع أي ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة الأخرى التي تريد اختبارها.
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