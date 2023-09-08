شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل: نشر تطبيقات iOS على متجر Apple Vision Pro افتراضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل أن جميع تطبيق iOS سيتم نشرها على متجر Vision Pro بشكل افتراضي، والذي تقول الشركة إنه سيمنح المستخدمين الأوائل إمكانية الوصول إلى "مئات الآلاف من تطبيقات iPad وiPhone"، وسيكون هذا بالإضافة إلى أي تطبيقات Vision Pro فعلية يتم إطلاقها على المتجر الرسمي، بحسب موقع Engadget الأمريكى.

ويمكن تشغيل معظم التطبيقات بسهولة على Vision Pro، لكنك لن تحصل على تجربة مستقبلية كاملة، وبدلاً من ذلك، سترى ما تراه عادةً على هاتفك أو جهازك اللوحي، فقط من خلال شاشة افتراضية أمامك، وتقول أبل إن "تجارب التطبيقات يمكن أن تمتد بسهولة إلى Apple Vision Pro من اليوم الأول دون الحاجة إلى عمل إضافي."

ومن ناحية المطورين، سيتم إطلاق الإصدار التجريبي القادم من VisionOS هذا الخريف حتى يتمكن المطورون من اختبار تطبيقاتهم للتأكد من أنها تعمل، بالإضافة إلى ذلك، ستسمح مجموعة الأدوات هذه للمطورين بإجراء تعديلات لتحقيق أقصى قدر من التكامل مع سماعة الرأس، وسيُعلمك أيضًا ما إذا كان تطبيقك غير مؤهل لسبب ما، على الرغم من أن معظمه سيكون كذلك.

ومن المقرر أن يكون Apple Vision Pro منتجًا متخصصًا للجيل الأول على الأقل، نظرًا للسعر الباهظ وسيناريوهات حالة الاستخدام المحدودة، لذلك قد تكون التطبيقات الحصرية نادرة عند الإطلاق.

ويتيح ذلك لشركة Apple تضخيم أرقام متجر تطبيقات Vision Pro لإغراء المستهلكين ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى الضغط على بعض كبار المطورين مثل Meta، لدفع الميزات الحصرية لسماعات الرأس.

وبغض النظر عن السبب، فإن إحدى المميزات الأساسية عند الإعلان عن أي تقنية جديدة هي المطالبة بالتوافق مع الإصدارات السابقة، وهذا سيفي بالغرض.

بالنسبة للمبتدئين، فإن Apple Vision Pro هي سماعة الواقع المختلط القادمة للشركة وتتميز بتتبع العين، حتى تتمكن من التحكم في التطبيقات من خلال حركات العين الدقيقة، وشاشة OLED في الخارج لعرض إعادة إنشاء رقمية لمقل عينيك ليتفاعل معها الآخرون. ستبلغ تكلفتها 3500 دولار عند إطلاقها العام المقبل، وهو ما يعادل شراء سبع سماعات رأس Meta Quest 3 VR