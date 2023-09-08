افضل 6 برامج ذكاء اصطناعي للصوتيات

افضل برامج ذكاء اصطناعي للصوتيات..في خضم التطورات الهائلة التي يقدمها الذكاء الإصطناعي أو الـ AI، فإنها لا تخلو بالتأكيد من أهم ما يمكن أن يتطور إثر الذكاء الإصطناعي؛ وهو برامج ذكاء اصطناعي للصوتيات، والتي تُمكنك من التعديل بشكل كامل واحترافي وسهل..على الصوتيات بشكلٍ عام، فستُمكنك من تغيير الصوت، وتحسينه، والتعديل عليه، بل وهناك تلك التطبيقات التي تستخدم في كشف تزييف الصوت! والكثير مما يقدمه الذكاء الإصطناعي لمجال الصوتيات، فما الذي سنعرضه تاليًا؟ تابع لتتعرف على أفضل برامج ذكاء اصطناعي للصوتيات..تابع لتتعرف على المزيد.

افضل برامج ذكاء اصطناعي للصوتيات

وتاليًا سنعرض أهم الأدوات والتطبيقات التي ستساعدك في إنشاء ملف صوتي احترافي، بسهولة ودون أية تعقيدات وهذا بفضل الذكاء الإصطناعي! تابع لتتعرف عليها واحدة تلو الأخرى:-

MURF.AI

أحد أبرز الأدوات التي نذكرها وأشهرها، أداة مورف للذكاء الإصطناعي للصوتيات هي أحد أفضل برامج ذكاء اصطناعي للصوتيات، يأتي بمجموعة كبيرة من الأصوات واللغات أيضًا، يُمكنك من تحويل النص إلى كلام، وبارع في تغيير الأصوات وتحسينها، ومن مميزاته أنه يضفي لمسة واقعية على الأصوات المصطنعة، حيث يمتلك أساليب التحدث التي تختلف عن بعضها حسب نوع الكلام، سيكون أحد أفضل الادوات التي تستخدمها إذا كنت من مقدمي البودكاست أو المعلمين الذين يحتاجون للملفات الصوتية لشرح ما يقدمونه للطلاب! ولهذا يعد أحد أفضل برامج ذكاء اصطناعي للصوتيات.

Descript

أحد أفضل برامج اصطناعي للصوتيات، تعتبر أداة Descript أحد أبرز الأدوات التي تُتسخدم في التعديل على الصوتيات، ويتميز بسهولة استخدامه للقيام بتحرير الملفات الصوتية وتحسينها، يُمكن أن تقوم بتحويل النص إلى صوت من خلال تلك الأداة، كما يُمكنك من دمج الملف الصوتي الذي قمت بإنشاءه مع فيديو مناسب أو صور، وما يتميز به أيضًا هو أنه يقوم برفع جودة الملفات الصوتية المنخفضة الدقة بشكلٍ جيد! كما أنه يُمكنك من استنساخ الأصوات، ويأتي بمعرض هائل من الفيديوهات والعروض التقديمية التي يمكنك دمجها مع الملف الصوتي الخاص بك.

Listnr

أحد أهم الأدوات التي يمكن أن نذكرها في مقالنا لأفضل برامج ذكاء اصطناعي للصوتيات، حيث يُمكنك من ميزة هامة وهي تحويل النص إلى صوت، وإمكانية استنساخ الأصوات، حيث يُمكنك كتابة ما تود تسجيله ليقوم بتحويله إلى صوت مسموع، مع توفر أكثر من 600 صوت مختلف! وأكثر من 75 لغة مختلفة، يمكنك أن تعدل على الملف أثناء إنشاءه لتقوم بإنشاء ملف متكامل، حيث يمكن أن تتحقق من النطق، والتحدث في سرعة الكلام، وإمكانية تغيير طبقة الصوت، ولهذا يعد أحد أفضل برامج ذكاء اصطناعي للصوتيات في مقالنا.

Voice.ai

من بين الادوات المتاحة عبر الإنترنت، تلك تعد أحد أفضل الأدوات التي نقترحها ضمن أفضل برامج ذكاء اصطناعي للصوتيات، يتميز بكفائته في تقديم خدمته، وهي تغيير الصوت والتعديل عليه، يُمكنك من التعديل على الملف الصوتي بإنشاء صوت خلفي كتأثير، ويُمكنك من تغيير الصوت في الوقت الفعلي أثناء التسجيل، بل ويُمكنك من استنساخ الأصوات! وجدير بالذكر أنه يُمكنك استخدامه من خلال الإنترنت، ومن خلال تحميله على حاسوبك.

Mubert

أحد أفضل الأدوات التي يمكن أن نقترحها لأجلك إذا كنت هنا لأجل الصوتيات، وإذا كنت منشئ محتوى..فتلك الأداة هي ما يناسبك، فإنه تُمكنك من مزج صوتك الخاص مع أصوات أخرى منشئة تلقائيًا بالذكاء الإصطناعي والتي ستجدها على أداة Mubert، حيث يوجد أكثر من 100 مسار مختلف داخل الأداة لتمزجها مع ملفك الصوتي الرئيسي، يمكنك دمج الأصوات وتكرارها وما إلى ذلك من وسائل التعديل على الصوتيات، ويُمَكنك التعديل على الملفات الصوتية الطويلة حتى 25 دقيقة! ولهذا يعد أحد أفضل برامج ذكاء اصطناعي للصوتيات.

LALAL.AI

أحد أهم الأدوات التي قد تحتاجها على وجه التحديد في عملية تحسين الصوت، حيث تأتي أداة LALAL.AI بإمكانية رائعة في التعديل على الملفات الصوتية لاقتصاص أجزاء منها والقيام بتحريرها واستخدامها ودمجها مع ملفاتٍ أخرى، بل وإمكانية إزالة الأصوات التي تريدها من الملف الصوتي، كأن تود أن تقوم بإزالة صوت التحدث وترك المؤثرات الصوتية أو العكس، وإزالة الضوضاء وهذا هو الأهم! ولهذا يعد أحد أفضل الأدوات التي ستساعدك بالتأكيد على إنشاء ملف صوتي احترافي ومحسن، بسهولة تامة.