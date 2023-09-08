شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 20 ألف دولار "فرق حسب اللون".. بيانات مسربة تكشف عنصرية الرواتب فى جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل الموظفون من ذوى البشرة الداكنة في شركة جوجل Google على أجر أقل بمقدار 20 ألف دولار في المتوسط مقارنة بزملائهم البيض في العمل، وتتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال في كل قسم تقريبًا، وفقًا للبيانات المسربة التي استعرضها موقع Insider الإخباري.

وتكشف جداول البيانات الرواتب والمكافآت لأكثر من 12 ألف موظف في جوجل في مناصب إدارية عبر مكاتب عملاق محرك البحث في الولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد، وبعيدًا عن المبالغ العديدة المكونة من ستة أرقام وسبعة أرقام، لا يبدو أن شركة التكنولوجيا تتمسك بسياسة التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، مع وجود اتجاهات واضحة في الأجور غير المتساوية حسب العرق والجنس.

وتأتي هذه الاكتشافات على الرغم من الأخبار المتكررة في السنوات الأخيرة عن محاولة مديري جوجل حظر المصطلحات "المهينة"، أو خطط الشركة لوضع علامة على مصطلحات للمستخدمين داخل أشرطة البحث ومحرر مستندات جوجل.

كما أنه بالنسبة لمكاتب جوجل في نيويورك، وصل متوسط "الحد الأدنى للراتب الأساسي" إلى 48 ألف دولار، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية الإيجار داخل المدينة في عام 2023، وفي مكاتب جوجل العديدة حول منطقة خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، والتي لديها ثالث أعلى تكلفة معيشة في أي مدينة في أمريكا، كان متوسط "الحد الأدنى للراتب الأساسي" 39.962 دولارًا فقط.

وتم جمع هذه الإحصائية من مواقع مكاتب جوجل الثمانية في وادي السيليكون والضواحي المحيطة بها، بما في ذلك: ماونتن فيو، سانيفيل، سان فرانسيسكو، سان برونو، جنوب سان فرانسيسكو، ريدوود سيتي، بالو ألتو، سان خوسيه.

تم تجميع البيانات ومشاركتها داخليًا من جانب موظفي Google أنفسهم، وهم موظفون أمريكيون قدموا طوعًا بيانات رواتبهم وحقوق الملكية والمكافآت لعام 2022.

كما تم تسريب جدول البيانات الخاص بهم إلى موقع Insider، حيث تتضمن بيانات الأجور موظفين من العديد من الأدوار داخل عملاق التكنولوجيا، بما في ذلك مهندسي البرمجيات ومحللي الأعمال ومندوبي المبيعات.

وتضمنت أيضًا بيانات حسب العرق، تظهر أن موظفي جوجل من أصل أسود أو أفريقي يحصلون على أقل من 20 ألف دولار، في المتوسط، من نظرائهم البيض أو الآسيويين.

قد تعود المشكلة إلى ثقافة الشركة، حيث أنه في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2023، فإن غالبية الموظفين الأمريكيين في Google هم إما آسيويون (44.8 بالمائة) أو بيض (46.2 بالمائة) بناءً على تقارير الشركة الخاصة.

وتضمن جدول البيانات المسرب أيضًا بيانات حول كيفية تقسيم تعويضات الموظفين حسب الجنس، مع إثبات التفاوت المعلن في كثير من الأحيان بين الموظفين الذكور والإناث، وفقًا للصور النمطية باستثناء المبيعات.

وعندما تم التواصل مع المتحدث باسم جوجل تاماني جاياسينجي للتعليق، قال: "نحن نعوض موظفي جوجل بناءً على ما يفعلونه، وليس على هويتهم".

وأضاف: "إننا نجري تحليلاً صارمًا للأجور والمساواة في الأجور كل عام للتأكد من أن الرواتب والمكافآت وجوائز الأسهم عادلة".

وأوضح المتحدث باسم جوجل، "يحتوي جدول البيانات هذا على بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها ذاتيًا ولم يتم التحقق منها ولا تمثل تمثيلًا دقيقًا للتعويضات عبر القوى العاملة لدينا."

وفي حين أن دقة جدول البيانات المسربة والمعاملة العادلة الشاملة لجميع هذه المجموعات الفرعية بين موظفي Google قد تكون قابلة للنقاش، إلا أن الشيء الوحيد المؤكد هو أن موظفي Google هم من بين أعلى الموظفين أجرًا في مجال التكنولوجيا.