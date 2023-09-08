شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "القائمة الآمنة" فى Gmail؟ كيف تعمل وسبب أهميتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد القائمة الآمنة أو Safe listing فى "جيميل" ميزة مهمة تساعد المستخدمين على التحكم بشكل أكبر في البريد الوارد الخاص بهم، حيث تسهل هذه الميزة على المستخدمين التأكد من عدم تفويت رسائل البريد الإلكتروني المهمة من الأشخاص المهمين، وفيما يلى نعرض ماهية القائمة الآمنة، ووظائفها، وسبب أهميتها لمستخدمى Gmail.

ما هي القائمة الآمنة القائمة الآمنة أو Safe listing والمعروفة أيضًا باسم القائمة البيضاء، هي ميزة في Gmail تتيح للمستخدمين تعيين عناوين بريد إلكتروني أو نطاقات محددة باعتبارها آمنة وجديرة بالثقة، و بمجرد إدراج عنوان البريد الإلكتروني بشكل آمن، يتم تسليم رسائل البريد الإلكتروني من هذه المصادر مباشرة إلى البريد الوارد، وتجاوز مجلد البريد العشوائي، وضمان عدم تفويت المستخدمين للرسائل المهمة من المرسلين الموثوق بهم.

كيف تعمل القائمة الآمنة تعمل القائمة الآمنة في Gmail من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء قائمة بجهات الاتصال والمجالات الموثوقة، وعندما تصل رسالة بريد إلكتروني من عنوان أو نطاق في هذه القائمة، يتعرف Gmail عليها على أنها آمنة ويسلمها مباشرة إلى البريد الوارد، ويمنع هذا من وضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني هذه عن طريق الخطأ كرسائل غير مرغوب فيها، مما يوفر تجربة بريد إلكتروني أكثر سلاسة وتنظيمًا.

كيفية إدراج عنوان بريد إلكتروني أو مجال آمن - افتح Gmail وانقر على أيقونة الترس "الإعدادات".

- حدد "رؤية كافة الإعدادات".

- انتقل إلى علامة التبويب "عوامل التصفية والعناوين المحظورة".

- انقر على "إنشاء مرشح جديد".

- أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو المجال الذي تريد حفظه في القائمة الآمنة.

- انقر فوق "إنشاء مرشح".

- حدد المربع "لا ترسله مطلقًا إلى البريد العشوائي".

- انقر فوق "إنشاء مرشح".

لماذا الإدراج الآمن مهم تعد القائمة الآمنة أمرًا حيويًا لمستخدمي Gmail لأنها تضمن وصول رسائل البريد الإلكتروني المهمة من المصادر الموثوقة إلى صناديق البريد الوارد الخاصة بهم على الفور، فهو يقلل من خطر فقدان الرسائل المهمة في مجلد البريد العشوائي، مما يعزز الاتصال والإنتاجية، من خلال إدارة القائمة الآمنة بفعالية، يمكن للمستخدمين البقاء منظمين وتحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني الواردة من الأشخاص والمجالات الأكثر أهمية.

على سبيل المثال، أنت تتوقع رسالة بريد إلكتروني من عميل جديد أو منضم جديد لم يرسل لك رسائل بريد إلكتروني من قبل، لذلك، تصبح خوارزمية Google في بعض الأحيان عدوانية بعض الشيء فقط لإرسال رسائل البريد الإلكتروني المهمة أو من شخص مهم إلى مجلد البريد العشوائي في Gmail، ولهذا السبب تعد ميزة القائمة الآمنة مهمة ويمكن أن تمنع ظهور مشكلة أكبر.