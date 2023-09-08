شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الموبايل ليس الأخطر.. السيارات الذكية أسوأ التقنيات الرقمية فى التجسس على البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصحبت السيارات الحديثة أكثر ذكاءً يوما بعد يوم، ومع ذلك، يبدو أن هناك تكلفة خصوصية كبيرة مرتبطة بها، كما يقول تقرير بحثي صادر عن موزيلا، حيث تقول موزيلا في تدوينة: "بينما كنا قلقين من أن أجراس أبوابنا وساعاتنا التي تتصل بالإنترنت قد تتجسس علينا، دخلت العلامات التجارية للسيارات بهدوء في مجال البيانات من خلال تحويل سياراتها إلى آلات قوية تلتهم البيانات".

وبحسب موقع TOI الهندى، فقامت Mozilla بمراجعة 25 علامة تجارية للسيارات في بحثها (في الولايات المتحدة) لمعرفة كيفية قيام تلك الشركات بجمع واستخدام بياناتك ومعلوماتك الشخصية، وعن النتائج؟ تقول موزيلا: "كل علامة تجارية للسيارات نظرنا إليها تجمع بيانات شخصية أكثر من اللازم وتستخدم تلك المعلومات لسبب آخر غير تشغيل سيارتك وإدارة علاقتها معك".

يتم بيع البيانات الخاصة بك في حين أن جمع البيانات هو شيء تقوم به كل شركة تقريبًا، إلا أن شركات السيارات، وفقًا لموزيلا، تبيع تلك البيانات أيضًا، وقال ما يقرب من 84% من العلامات التجارية للسيارات التي أجرتها Mozilla أن بإمكانها مشاركة بياناتك مع الشركات الأخرى ومقدمي الخدمات ووسطاء البيانات، قال 19% أنه يمكنهم أيضًا بيع بياناتك.

ومن الغريب أن بعض الشركات تقول إن بإمكانها جمع المعلومات المتعلقة بالحياة الجنسية للمستخدمين، حيث أن سياسات الخصوصية لهذه الشركات، وفقًا لأبحاث موزيلا، معلومات حول نشاطك الجنسي وحياتك الجنسية.

ومن بين جميع اختبارات الخصوصية، أجرت موزيلا فشل شركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك في جميع النواحي، السبب الرئيسي وراء ذلك هو ميزة الطيار الآلي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في Tesla، والتي أدت إلى العديد من الوفيات ولا تزال قيد التحقيق أيضًا.

وتدعي موزيلا أنها أمضت أكثر من 600 ساعة في البحث عن ممارسات الخصوصية الخاصة بالعلامات التجارية للسيارات، وهو ما يعادل ثلاث مرات تقريبًا في أي منتج آخر،"وحتى مع ذلك، بقي لدينا الكثير من الأسئلة. وقالت موزيلا: "لا تعد أي من سياسات الخصوصية بصورة كاملة عن كيفية استخدام بياناتك ومشاركتها".