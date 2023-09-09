شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يجعل من الصعب على المراهقين التواصل مع الغرباء.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف سناب شات ميزات جديدة تهدف إلى منع المراهقين عن التفاعل مع الغرباء عبر تطبيقه، إذ تأتى التغييرات بعد سنوات من التدقيق على التطبيق حيث شكك المشرعون والمسؤولون الآخرون في قدرة Snap على الحفاظ على سلامة المراهقين.

وكما هو الحال مع التحديثات السابقة، تؤثر القيود الجديدة بشكل أساسي على حسابات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا على التطبيق، وفي العام الماضي بدأت الشركة في الحد من ظهور حسابات المراهقين في توصيات "الإضافة السريعة" للحد من قدرة الغرباء على العثور على الشباب في التطبيق.

والآن، تقول الشركة إنها ستجعل من الصعب العثور على المراهقين في البحث والتوصيات من خلال زيادة عدد الأصدقاء المشتركين الذين يجب أن يكون لدى المستخدمين لكي يظهروا في البحث والحسابات المقترحة.

وفي الحالات التي يكون فيها المراهقون قادرين على التواصل مع أشخاص لا يشاركونهم العديد من الأصدقاء المشتركين، ستظهر Snap تحذيرات تشجع المستخدمين على التفاعل فقط مع الأشخاص الذين يعرفونهم ، سيكون التحذير مصحوبًا بخيار حظر المستخدم المعني أو الإبلاغ عنه.

وتقدم الشركة أيضًا نظام مخالفة جديدًا للحسابات التي تشارك "محتوى غير مناسب للفئة العمرية" في الأجزاء العامة من التطبيق، مثل Stories وSpotlight ، وبموجب النظام الجديد سيقوم التطبيق بإزالة المشاركات التي يعتبرها غير مناسبة للعمر وتوجيه مخالفة للحساب المخالف، ووفقًا للشركة، فإن المستخدمين الذين يقومون بعدد كبير جدًا من المخالفات خلال فترة زمنية محددة سيتم تعطيل حساباتهم بشكل دائم.

ونشرت Snap أيضًا قسمًا جديدًا على موقعها الإلكتروني يستهدف الآباء الذين لديهم مخاوف محتملة بشأن استخدام أبنائهم المراهقين لـ Snapchat، يقدم الموقع العديد من الشروحات حول التطبيق، بما في ذلك أدلة حول كيفية استخدام ميزات الرقابة الأبوية الخاصة به.