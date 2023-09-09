شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة لقانون "الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كجزء من حملته الأخيرة على شركات التكنولوجيا الكبرى، اختار الاتحاد الأوروبي 22 خدمة تسمى "حارس البوابة"، تديرها 6 من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم لمواجهة قواعد جديدة بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، حيث يُنظر إلى القواعد على أنها تشريع مصاحب لقانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يفرض مسؤوليات أكبر على شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بالمحتوى الذي تتم مشاركته على مواقعها.

وقد تم تصميم الوصول المباشر للسوق (DMA) لتحقيق تكافؤ الفرص بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمنافسين الأصغر، سوف يفرض قانون الأسواق الرقمية، أو DMA، الذي يدخل حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل، نظامًا صارمًا لما يجب وما لا يجب فعله على شركات التكنولوجيا الكبرى.

الشركات المتأثرة بـ DMA سينطبق قانون الأسواق الرقمية واسع النطاق (DMA) على الخدمات المقدمة من ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت وتيك توك.

لماذا يعد هذا خبر سيئ لشركات التكنولوجيا؟ يهدف DMA إلى تحسين الوصول إلى الخدمات وتوافقها في أوروبا، إلا أنها تشكل تحديًا غير مسبوق لنماذج أعمال هذه الشركات، حيث تأثرت خدمات Google وAmazon وApple وMeta وMicrosoft وTikTok التابعة لشركة ByteDance.

وتشمل الخدمات المتأثرة لشركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google: حصلت شركة Alphabet's Google على أكبر عدد من الخدمات، بما في ذلك خرائط Google وGoogle Play وGoogle Shopping وYouTube وGoogle Search وChrome وAndroid وإعلانات Google.

أمازون: تأثرت خدمتان من أمازون، وهما Amazon Ads وMarketplace.

Apple: ستتأثر ثلاث خدمات من Apple، وهي Safari وiOS وApp Store.

ByteDance: بالنسبة للشركة الصينية، فإن TikTok هي التي ستتأثر.

Meta-parent-parent: مثل Google، ستتأثر أيضًا مجموعة من خدمات Metas، وتشمل هذه الإعلانات Facebook وWhatsApp وMessenger وMarketplace وInstagram وMeta Ads.

مايكروسوفت: بالنسبة لعملاق البرمجيات، فهي LinkedIn وWindows.

ماذا لو فشلت الشركات في الالتزام بتشريعات DGMA؟ يمكن فرض غرامات على الشركات التي تفشل في الامتثال لالتزامات DGMA الخاصة بها بنسبة تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها العالمية السنوية بسبب انتهاكات DMA.

هل يمكن لهذه الشركات الذهاب إلى المحكمة؟ وأمام هذه الشركات ستة أشهر للامتثال للقواعد الجديدة أو الطعن فيها في محكمة الاتحاد الأوروبي، وبعد إعلان اللجنة هذا الأسبوع، سيكون أمام تلك المنصات المدرجة ستة أشهر لإعادة هندسة خدماتها لتتوافق مع القواعد، أو لتقديم طعون قانونية ضد قرارات التصنيف.

هل يتم إعادة كتابة "قواعد العمل" قد تعيد قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة كتابة القواعد الأساسية للأعمال على الإنترنت وعلى الهاتف المحمول، مما يغير كيفية تحقيق شركات التكنولوجيا الكبرى إيرادات وكيفية وصول المستهلكين إلى خدماتهم.

ما هو قانون الأسواق الرقمية (DMA) يعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) واحدًا من أصعب التشريعات في العالم التي تستهدف النفوذ السوقي لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويعني DMA أنه سيُطلب من هذه الشركات جعل تطبيقات المراسلة الخاصة بها تتفاعل مع المنافسين وتسمح للمستخدمين بتحديد التطبيقات التي سيتم تثبيتها مسبقًا على أجهزتهم. وأمام هذه الشركات ستة أشهر للامتثال.

كيف يمكن أن تؤثر القواعد الجديدة على كل خدمة: بموجب DMA، سيتعين على خدمات حماية البوابة الآن الحصول على موافقة صريحة قبل تتبع المستخدم لأغراض الإعلان، وسيتم أيضًا تمكين عملاء الأعمال الذين يستخدمون خدمات الإعلانات عبر الإنترنت التي تقدمها Amazon وGoogle وMeta من طلب البيانات التي تم جمعها فيما يتعلق بحملاتهم.

متاجر التطبيقات: ستضطر شركتا Apple وGoogle إلى السماح بمتاجر تطبيقات الطرف الثالث على أجهزتهما التي تعمل بنظامي iOS وAndroid، وفي الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي Android تثبيت التطبيقات من مصادر بديلة، وهي عملية تُعرف باسم "التحميل الجانبي"، ولكن هذا غالبًا ما يتطلب منهم إيقاف تشغيل إعدادات أمان معينة، وقد حذرت شركة Apple من التحميل الجانبي لأغراض أمنية.

التطبيقات الافتراضية أو الأصلية: كما هو الحال مع متاجر التطبيقات، لن يُطلب من المستهلكين بعد الآن استخدام تطبيقات افتراضية أخرى على أجهزتهم - مثل متصفح الويب Safari على iPhone، أو خرائط Google على هاتف Android.

ويجب أن يسمح حراس البوابة للمستخدمين بالتبديل بسهولة أكبر من متجر التطبيقات الافتراضي على أجهزتهم ومتصفح الويب وأداة التنقل وغيرها إلى البدائل التي يختارونها، وعلى سبيل المثال، قد يقدمون للمستخدمين "شاشة اختيار" تحتوي على مجموعة من الخيارات عند إعداد أجهزتهم.

التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل: سيتم منع خدمات مثل سوق أمازون، وموجز محتوى فيسبوك، ومحرك بحث جوجل من منح خدماتها ومنتجاتها تصنيفات تفضيلية على البدائل عندما يقوم المستخدمون بتمرير شاشاتهم.

المراسلة: بموجب قواعد التشغيل البيني الجديدة لـ DMA، لن تحصل تطبيقات المراسلة الخاصة بمراقبي البوابة على معاملة أو مكانة خاصة بعد الآن، وقد قام الاتحاد الأوروبي حتى الآن بتصنيف خدمات Facebook Messenger وWhatsApp التابعة لشركة Meta فقط، ويسعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالتحقيق فيما إذا كان ينبغي إضافة خدمة iMessage من Apple إلى القائمة.