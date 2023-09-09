شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X يعرض إعلانات "غير مصنفة" أمام المستخدمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لا تقوم شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، بتصنيف إعلاناتها بشكل صحيح، مما يعرضها لخطر مخالفة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مرة أخرى، وكانت هناك تقارير عديدة على مدار الأيام القليلة الماضية عن ظهور الإعلانات في المخططات الزمنية للمستخدمين دون تصنيفها على هذا النحو، وفقًا لموقع TechCrunch، الذي كان أول من أبلغ عن الإعلانات الخفية.

ووفقًا لتقريرهم، بالإضافة إلى التقارير الواردة من مجموعات الصناعة، حدد المستخدمون العديد من الإعلانات التي تترك علامة "إعلان" النموذجية التي تحدد المنشور على أنه إعلان مدفوع بدلاً من منشور أصلي، ومن الواضح أن المنشورات هي في الواقع إعلانات عند الضغط على قائمة "..." في التغريدة، مما يدل على أن التغريدة عبارة عن ترويج مدفوع الأجر.

في حين أن الإعلانات غير المسماة أثارت غضب المستخدمين، الذين قد يعتقدون خطأً أن النظام الأساسي يعرض منشورات من حسابات لا يتابعونها في الجدول الزمني التالي، فإن المشكلة أيضًا تخاطر بإثارة المزيد من المشاكل التنظيمية مع لجنة التجارة الفيدرالية.

وقد شاركت نانديني جامي، المؤسس المشارك لمجموعة المراقبة Check My Ads، أمثلة على حسابها على Twitter خلال اليومين الماضيين، حيث تقوم المجموعة غير الربحية بتتبع المشكلة وتشجيع مستخدمي X على الإبلاغ عن أي أمثلة يجدونها.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الإعلانات غير المسماة نتيجة خطأ أو تغيير متعمد من قبل الشركة، ولم تستجب X، التي لم يعد لديها قسم اتصالات فعال، لطلب التعليق.

ولكن ليس سراً أن الأعمال الإعلانية للشركة انهارت خلال العام الماضي منذ أن تولى إيلون ماسك إدارة الشركة، وقال ماسك مؤخرًا إن عائدات الإعلانات انخفضت بنسبة 60%، وهو انخفاض ألقى باللوم فيه على النشطاء، كما فقدت الشركة مؤخرًا اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يشرفون على سلامة العلامة التجارية، وهي مشكلة أشار إليها المعلنون باعتبارها مصدر قلق كبير وسببًا للانسحاب من المنصة.