شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألوان iPhone 15.. "نماذج مسربة" تكشف شكل ومواصفات الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل للكشف عن طرازاتها الجديدة من iPhone 15 يوم الثلاثاء المقبل، حيث يُشاع أن حدث الإطلاق الضخم سيشمل iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro.

وقد كشفت تسريبات مصورة للنماذج الأولية لهواتف iPhone 15 الألوان المقدمة من ابل لهذه الإصدارات، وأيضاً أبعاد هواتف الأيفون المرتقبة، حيث تم الكشف عن هذه التسريبات عبر موقع "Apple Insider"، والذى يؤكد تغييرات التصميم المقدمة من ابل في هواتف iPhone 15.

وبحسب التسريب فمن المنتظر أن تصل أيفون 15 بألوان الأبيض والأسود والأصفر والوردي والأحمر والأزرق، على أن يتميز الهاتف بتصميم من الألومنيوم، كما تكشف التسريبات المصورة عن موقع زر التبديل في إطار الهاتف، كما يضم الهاتف فتحة لشريحة SIM للنموذج الخاص بالأسواق العالمية من الهاتف، ومن المتوقع أن تغيب هذه الفتحة في نماذج الهاتف المخصصة لسوق الولايات المتحدة وكندا.

أما فيما يتعلق بهاتف iPhone 15 Pro فسيصل باللون الفضي والأسود مع لون "hero" جديد ورمادي، واللون الأزرق، كما يظهر الهاتف بتصميم لامع في الإطارات الجانبية، ومن المقرر أن يتميز الهاتف بتصميم من التيتانيوم.

ومن ناحية التصميم، تظل أجهزة iPhone وفية لمظهرها طويل الأمد، ومع ذلك، ستلاحظ اختلافًا رئيسيًا واحدًا، وهو منفذ الشحن مختلف، وذلك لأن شركة Apple تتخلص من Lightning وتستبدله بـ USB-C.