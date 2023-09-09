تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف iQOO 12 مرة أخرى، بما في ذلك تفاصيل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق هاتف iQOO 11 في شهر ديسمبر من العام الماضي، ويجري العمل بالفعل على الاصدار القادم. وقد سمعنا حتى الآن أن هاتف iQOO 12 سيستخدم مستشعر OmniVision OV50H للكاميرا الخلفية الرئيسية، وهو مستشعر بحجم 1/1.28 بوصة بدقة 50 ميجابكسل مع 1.2 ميكرومتر بكسل.

ثم ترددت شائعات بأن iQOO 12 سيصل مع 64 ميجابكسل من كاميرا البيريسكوب مع مستشعر OmniVision OV64B.

واليوم، ظهرت هذه المواصفات مرة أخرى عبر Digital Chat Station. ويضيف المصدر بعض المعلومات الجديدة التي لم يتم الكشف عنها سابقًا حول iQOO 12 أيضًا.

فعلى سبيل المثال، سيحتوي الهاتف على شاشة E7 OLED بدقة “2K” مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز. ويقال أيضًا أن الهاتف مزود بإطار معدني، ومستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية في الشاشة، ودعم شحن سلكي بقوة 200 واط لبطارية كبيرة جدًا.

ووفقًا لشائعات أخرى، من المتوقع أن يصل هاتف iQOO 12 إلى الأسواق العالمية في وقت ما خلال الربع الأول من عام 2024، أي من شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس.

ومن المفترض أن يحتوي على أربع كاميرات من الخلف، وبصرف النظر عن الكاميرات التي تم تسريبها بالفعل، ستكون هناك أيضًا كاميرا فائقة الاتساع وكاميرا تكبير 2x-3x.

زعمت التسريبات السابقة أيضًا أن الهاتف سيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، مقترنًا بما يصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من التخزين.

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