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تكنولوجيا: إقلاع أول طائرة هيدروجين سائل مأهولة فى العالم

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القاهرة - سامية سيد - في مطار صغير ومتواضع في ماريبور بدولة سلوفينيا الأوربية، تعمل شركة H2FLY الألمانية الناشئة العاملة في مجال الدفع الهيدروجيني على تحقيق إنجاز كبير في مجال الطيران الخالي من الانبعاثات خلال فصل الصيف، وقد أتى كل هذا العمل الشاق بثماره، مع الإكمال الناجح لأول رحلة جوية مأهولة تعمل بالهيدروجين السائل في العالم.

 

وفقا لتقرير TheNextWeb فقد جرب السوفييت استخدام الهيدروجين السائل كوقود منذ 35 عامًا، ولكن فقط لأحد المحركات الثلاثة لـ Tupolev Tu-155، في المقابل تعمل طائرة HY4 التابعة لشركة H2FLY باستخدام الهيدروجين السائل فقط (بدلاً من النوع الغازي) كوقود، وتعتمد فقط على مجموعة نقل الحركة التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين طوال الرحلة.

 

يمثل هذا الحدث تتويجا لمشروع HEAVEN، وهو شراكة يمولها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إثبات جدوى استخدام الهيدروجين السائل المبرد في الطائرات.

 

الهيدروجين السائل مقابل الغازي كوقود للطائرات

وبينما استمرت الرحلة التجريبية في مكان ما حوالي 10 دقائق، قبل أيام قليلة بقيت الطائرة HY4 وطياريها في الهواء لمدة 3 ساعات ودقيقة واحدة - وهو إنجاز يتطلب 10 كجم من الهيدروجين، وفي حالة استخدام سعة التخزين الكاملة للطائرة البالغة 24 كجم، فيمكن أن تبقى في وضع التشغيل لمدة 8 ساعات.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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