شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنتاجون يكشف كيف تبدو الأطباق الفضائية المبلغ عنها؟.. لونها وسرعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصورت الثقافة الشعبية الجسم الفضائى على أنه طبق طائر ينبعث منه هالة قوية من الضوء، منذ أول رؤية له منذ أكثر من 75 عامًا، لكن هذا قد يتغير أخيرًا بعد الإصدار الرسمي للمعلومات من البنتاجون حول الظاهرة الجوية الغامضة، بناءً على أدلة من المشاهدات المبلغ عنها، فإن الجسم الفضائى النموذجي له شكل دائري، يوصف عادةً بأنه كروي أو جرم سماوي، ذو لون أبيض أو فضي، وغالبًا ما يكون شفافًا.



الجسم الفضائى

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتراوح حجمه أيضًا بين 3 و13 قدمًا (من 1 إلى 4 أمتار) ويسافر عادةً عبر الهواء على ارتفاع أقل بقليل من طائرات الركاب التجارية.

أصدر البنتاجون أيضًا خريطة للمناطق التي كشفت عن موقع مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة، بما في ذلك اليابان والشرق الأوسط.



التصورات القديمة للطبق الطائر

وتم الكشف عن تفاصيل حول الجسم المجهول النموذجي، بناءً على التقارير بين عامي 1996 و2023، في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الجديد لـ AARO، وهو مكتب مخصص للأجسام الطائرة المجهولة تابع لوزارة الدفاع، تم تشكيله في يوليو من العام الماضي.

وكشف AARO أن معظم الأجسام الطائرة المجهولة (28%) قد شوهدت على ارتفاعات حوالي 20 ألف قدم، تحت حركة الطيران التجارية مباشرةً.



عمليات رصد الأطباق الطائرة

كما تم الإبلاغ عن حوالي 10% منها على ارتفاع 5000 قدم فقط، ومن حيث الشكل، تم وصف معظمها (47%) بأنها "جرم سماوي" أو "مستدير".

تشمل أشكال الأجسام الطائرة المجهولة الأخرى المستطيل والبيضاوي والمثلث والقرص والأسطوانة والمربع وحتى المضلع، على الرغم من أن 19 منها كان لها شكل "غامض".

وفي الوقت نفسه، تم وصف 16% منها بأنها تحتوي على أضواء، على الرغم من أن ذلك قد يكون في كثير من الحالات بسبب خصائصها العاكسة.

وتشمل "البصمات الحرارية" انبعاث ضوء الأشعة تحت الحمراء على الموجات القصيرة أو المتوسطة، وهو غير مرئي للعين المجردة ولكن يمكن التقاطه بواسطة أجهزة كشف خاصة.

كما أنه من حيث السرعة، فهي عمومًا "ثابتة إلى Mach 2"، مما يعني أن الجسم الغريب سيتراوح من عدم التحرك على الإطلاق إلى التحرك بسرعة تبلغ ضعف سرعة الصوت، والتي تزيد قليلاً عن 1500 ميل في الساعة.

ولم يتم اكتشاف أي عادم حراري، لذا فإن تلك التي تتحرك بسرعات كبيرة قد يكون لديها وسائل دفع أخرى، وإن كانت غير معروفة.