تكنولوجيا: صور مسربة لساعة Huawei Watch GT4 الذكية بحجم 41 و46مم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 14 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن ساعة Huawei Watch GT4 الذكية، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم الساعة الذكية بحجم 41 و46مم.

تخطط شركة هواوي لإطلاق اثنان من الساعات الذكية في الحدث المقرر عقده في 14 من سبتمبر، على أن يأتي النموذج الأول بحجم 41 مم، ويتميز النموذج الثاني بحجم 46مم، كما يختلف التصميم الخارجي بين الإصدارين.

ويظهر الإصدار الأصغر من ساعة Watch GT4 الذكية بتصميم أنيق يستهدف المرأة، بينما يأتي الإصدار الأكبر بحجم 46مم بتصميم يضم إطار خارجي كبير مع حواف هندسية بارزة في الجانبين.

ومن المتوقع أن تتوفر ساعة Watch GT4 الذكية بعدد 9 من النماذج التي تختلف في المواد المستخدمة في التصنيع، وسوارة المعصم.

ومن المتوقع أن تتميز أعلى نماذج بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع سوارة معصم تتطابق أيضاً في إستخدام الفولاذ المقاوم للصدأ.

أيضاً من المتوقع أن تتوفر الساعة الذكية بنماذج بتصميم بسيط بسوارة معصم من النسيج أو البلاستيك، وتشير التسريبات إلى أن ساعة GT4 الذكية تنطلق بسعر يتراوح بين 249 إلى 399 يورو.

كما تشير التسريبات إلى أن ساعة Huawei Watch GT4 الذكية تنطلق بنظام تشغيل Harmony OS 3.0، مع الكثير من المميزات الذكية، وعمر أطول للبطارية، ومميزات أكثر لرصد نشاط المستخدم.

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