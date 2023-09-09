شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX تطلق 22 قمرًا صناعيًا للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركةSpaceX حوالى 22 قمرًا صناعيًا إضافيًا للإنترنت من نوع Starlink إلى المدار، حيث هبط الصاروخ العائد على متن سفينة في البحر وفقا لما ذكره موقع "Space".

أطلق صاروخ فالكون 9 المركبة الفضائية ستارلينك من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، عادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض للهبوط بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع، وهبطت على متن السفينة SpaceX A Shortfall of Gravitas، التي كانت تتمركز في المحيط الأطلسي.

كان هذا هو الإطلاق والهبوط السابع لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، ومن المقرر أن يتم نشر أقمار Starlink الصناعية الـ 22 من المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق.

كان إطلاق الليلة هو الثالث والستين من عام 2023 لشركة SpaceX، مما يزيد من سجل الشركة لمدة عام واحد، وتم تحديد الرقم القياسى السابق، 61، في عام 2022.

تم تخصيص أكثر من نصف عمليات الإطلاق هذا العام لبناء Starlink، وهي مجموعة الإنترنت الضخمة التابعة لشركة SpaceX، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 4600 قمر صناعي عامل.