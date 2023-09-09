تكنولوجيا: جوجل تستعد لإطلاق ساعة Pixel Watch 2 في الهند في 5 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث جوجل في 4 من أكتوبر لكشف النقاب عن هواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro وساعة Pixel Watch 2 الذكية، ولقد أكدت عملاق البحث بشكل رسمي على خططها لإطلاق هذه الإصدارات في السوق الهندي في 5 من أكتوبر.

لم تقدم جوجل إصدارها الرئيسي من الساعات الذكية Pixel Watch في الأسواق العالمية، لكن يختلف الحال مع إصدار جوجل القادم Pixel Watch 2، حيث أكدت جوجل على إطلاق الساعة الذكية في السوق الهندي.

وتقدم جوجل إصدارها الجديد من ساعة Pixel Watch 2 بميزة مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68، كما تضم الساعة الذكية مستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن الإصدار الجديد من ساعات جوجل الذكية يأتي بمعالج Snapdragon W5 Gen 1، ويضم شاشة OLED بحجم 1.2 إنش، ودقة عرض 384 في 384 بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن تأتي الساعة الذكية بواجهة Wear OS 4 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، وتضم بطارية بقدرة 306 mAh.

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