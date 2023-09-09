شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حدث جهازك.. جوجل تصلح 33 عيب فى أندرويد لمنع ثغرات المتسللين الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصلحت شركة GOOGLE 33 ثغرات أمنية في هواتف أندرويد، بما في ذلك ثلاثي خطير يمنح المتسللين سيطرة كاملة على الأجهزة.

من المقرر أن تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة بطرح الإصلاحات في التحديث القادم لنظام Android هذا الشهر، والذي نحث جميع المستخدمين على تنزيله في أقرب وقت ممكن.

وهناك ثلاثة عيوب أمنية تم تصنيفها على أنها خطر "حرج" هي ما يعرف في الصناعة باسم ثغرة أمنية في تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد.

يحدث هذا عندما يتمكن المهاجم من الوصول إلى جهاز وإجراء تغييرات عليه عن بُعد، بغض النظر عن مكان وجود الجهاز وغالبًا ما يكون ذلك بفضل البرامج الضارة التي تجذب الأشخاص إلى التنزيل.

كما تم اكتشاف ثغرة منفصلة "عالية الخطورة" تم استغلالها من قبل المحتالين عبر الإنترنت قبل أن تصبح Google على علم بها، وفقا لتقرير the sun .

وقالت جوجل إن هذا الخلل، الذي يحمل عنوان CVE-2023-35674، "قد يكون قيد الاستغلال المحدود والمستهدف".

كما إن اكتشاف المتسللين للثغرات أمام فرق الأمن الداخلية في Google أو صائدي مكافآت الأخطاء في جميع أنحاء العالم أمر شائع.

وهذا يجعل المحتالون من مهمتهم التوصل باستمرار إلى طرق جديدة لخداع الأشخاص، ولحسن الحظ، فإن Google جيدة جدًا في العثور عليها وتصحيحها.

وأضاف عملاق التكنولوجيا أن "استغلال العديد من المشكلات على Android أصبح أكثر صعوبة بسبب التحسينات في الإصدارات الأحدث من نظام Android الأساسي".

تحديث Android لشهر سبتمبر غير متوفر حتى الآن، لكن أجهزة Android ستخبرك عندما يكون التحديث جاهزًا، والشيء الوحيد الذي عليك فعله بعد ذلك هو إعادة تشغيل الجهاز عند المطالبة بذلك.

للمساعدة في الحفاظ على حماية نفسك وجهازك في هذه الأثناء، تأكد من تحديث هاتفك إلى أحدث البرامج المتوفرة حاليًا.

كن يقظًا عندما يتعلق الأمر بالضغط على الروابط من الغرباء وحتى الأصدقاء المقربين الذين ربما تم اختراقهم أيضًا.

وتحقق دائمًا من المراجعات الخاصة بالتطبيق للتأكد من شرعيته قبل تثبيته.