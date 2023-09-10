شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة مشاركة "اللوكيشن" على واتساب؟.. عرفهم مكانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت من محبي تطبيق WhatsApp أو لا، فإن استخدامه لمشاركة موقعك يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في بعض الأحيان، حيث إنه يوفر مكالمات لا نهاية لها تحاول وصف مكانك ويمكنه التأكد من توجهك مباشرة إلى المكان الصحيح.

كما أن أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك اختيار الوقت المحدد لمشاركة موقعك، لذلك لا داعي للقلق بشأن تتبعك في كل لحظة من النهار والليل، بالإضافة إلى أنه يمكنك اختيار المشاركة مع أفراد أو مجموعة بأكملها.

كيفية مشاركة موقعك على واتساب -الخطوة الأولى هى الذهاب إلى إعدادات هاتفك.

-اضغط على التطبيقات – أو على iPhone يمكنك التمرير لأسفل إليها – واختر WhatsApp.

-قد ترى "الموقع" على الفور، إذا لم تقم باختيار "الأذونات" ثم "الموقع".

-المس "الموقع" واختر المدة التي ترغب في مشاركة موقعك فيها (بشكل عام).

-الاختيار هو "لا تسأل أبدًا في المرة القادمة أو عندما أشارك"/أثناء استخدام التطبيق/دائمًا."

-الآن افتح تطبيق WhatsApp، واختر دردشة جماعية أو فردية.

-اضغط على الزر + الموجود في أسفل يمين الدردشة لإظهار القائمة، ثم اختر "الموقع".

-سيكون لديك بعد ذلك خيار "مشاركة الموقع المباشر".



كيفية التوقف عن مشاركة موقعك -وسيتمكن المستلم من رؤية موقعك المباشر على الخريطة.كيفية التوقف عن مشاركة موقعك لإيقاف المشاركة في مجموعة معينة أو دردشة فردية، افتح الدردشة وانقر على "إيقاف المشاركة"، ثم "إيقاف".

لإيقاف المشاركة في جميع الدردشات والمجموعات، افتح إعدادات WhatsApp من خلال النقر على العجلة الموجودة في الزر الأيمن للتطبيق، وحدد "الخصوصية" و"ثم الموقع المباشر" والمس "إيقاف".