شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة الطيران الفيدرالية تغلق التحقيق فى حادث إطلاق مركبة SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) تحقيقاتها في الرحلة الأولى لمركبة Starship العملاقة التابعة لشركة SpaceX، حيث قال مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن التحقيق، الذي قادته SpaceX وأشرفت عليه إدارة الطيران الفيدرالية، حدد "الأسباب الجذرية المتعددة" لفشل الإطلاق في 20 أبريل وتصحيحات يجب على الشركة اتخاذها لمنع تكرار الحادث.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تمثل نهاية التحقيق خطوة كبيرة نحو ثاني رحلة تجريبية على الإطلاق لمركبة Starship، والتي تريد شركة SpaceX إطلاقها قريبًا من موقع Starbase الخاص بها بالقرب من مدينة بوكا تشيكا بجنوب تكساس، لكن مسؤولي إدارة الطيران الفيدرالية أكدوا أن ذلك لا يمهد الطريق بالكامل.

وقالوا في بيان اليوم: "إن إغلاق التحقيق في الحادث المؤسف لا يشير إلى الاستئناف الفوري لإطلاق مركبة Starship في بوكا تشيكا".

وأضاف البيان، "يجب على SpaceX تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية التي تؤثر على السلامة العامة والتقدم بطلب للحصول على تعديل ترخيص من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والحصول عليه والذي يتناول جميع متطلبات السلامة والبيئة وغيرها من المتطلبات التنظيمية المعمول بها قبل إطلاق Starship التالي."

ولعل Starship هي أكبر وأقوى قاذفة تم بناؤها على الإطلاق، حيث تتميز بقوة دفع تبلغ ضعف قوة إطلاق الصاروخ الضخم لنظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا.

تتكون المركبة الفضائية من عنصرين قابلين لإعادة الاستخدام بالكامل، وكلاهما مدعوم بمحرك رابتور الخاص بشركة SpaceX: معزز عملاق في المرحلة الأولى يسمى Super Heavy ومرحلة عليا يبلغ ارتفاعها 165 قدمًا (50 مترًا) تُعرف باسم Starship.

كانت رحلة 20 أبريل هي المرة الأولى التي يسافر فيها الثنائي معًا، وكان الهدف في ذلك اليوم هو إرسال النموذج الأولي للمرحلة العليا من السفينة 24 جزئيًا حول الأرض، لينتهي بالهبوط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي.

لكن المركبة الفضائية عانت من عدد من المشاكل أهمها عدم انفصال مرحلتيها، وهكذا، تم تشغيل نظام سلامة الطيران المستقل التابع لـ Starship، مما أدى إلى تدمير المركبة على ارتفاع عالٍ فوق خليج المكسيك.

ظهرت قضايا أخرى، على سبيل المثال، استغرق أمر التدمير الذاتي وقتًا أطول من المتوقع للظهور، وتسببت القوة الهائلة لمحركات Super Heavy's 33 Raptor في أضرار جسيمة لـ Starbase.

أحدثت هذه المحركات حفرة أسفل منصة الإطلاق المدارية للموقع، مما أدى إلى إطلاق قطع من الخرسانة عالياً في الهواء.

وخلص التحقيق في الحادث إلى ضرورة معالجة مثل هذه المشاكل قبل رحلات المركبة الفضائية المستقبلية.

تشمل الإجراءات التصحيحية إعادة تصميم أجهزة المركبة لمنع التسربات والحرائق، وإعادة تصميم منصة الإطلاق لزيادة قوتها، ودمج مراجعات إضافية في عملية التصميم، وتحليل واختبار إضافي لأنظمة ومكونات السلامة الهامة بما في ذلك نظام سلامة الطيران المستقل، وتطبيق ممارسات إضافية للتحكم في التغيير.