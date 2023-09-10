شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Steam تحدد قريبا الألعاب المتوافقة مع وحدات تحكم PlayStation والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيخبرك متجر Steam قريبًا ما إذا كانت اللعبة تدعم وحدات تحكم DualSense أو DualShock، ونشرت Valve تحديثًا للمطورين هذا الأسبوع، معلنة أن الميزة ستبدأ في متجر Steam وتطبيق سطح المكتب بدءًا من أكتوبر.

ويشير Valve إلى أن المزيد من الميزات الملائمة لوحدة التحكم قد تكون في طريقها إلى Steam، وكتبت الشركة: "هذه هي الخطوة الأولى نحو مساعدة اللاعبين في العثور على الألعاب التي تدعم وحدات التحكم في ألعاب الفيديو الأكثر استخدامًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية".

يجب أن يرى المطورون الآن استبيانًا جديدًا في Steamworks، أدوات إنشاء ألعاب Valve لواجهة متجرها الرقمية المنتشرة في كل مكان، و يتيح الاستطلاع للمطورين تحديد ما إذا كانت لعبتهم تقدم دعمًا كاملاً أو جزئيًا لوحدات تحكم Xbox وDualShock وDualSense، ويقول Valve إن المرشحات ستعرض أيضًا مستوى استخدام كل وحدة تحكم PlayStation، مما يساعد اللاعبين على معرفة لوحات الألعاب التي يستخدمها الأشخاص أكثر من غيرها.

ويرجع Valve القرار إلى ارتفاع أعداد اللاعبين الذين يستخدمون وحدات تحكم PlayStation، وتقول إن استخدام وحدة تحكم Sony قد زاد من 11% من الجلسات في عام 2018 إلى 27% اليوم، وتضيف الشركة أنه منذ عام 2017، لعب أكثر من 87 مليون مستخدم لـ Steam مرة واحدة على الأقل باستخدام وحدة التحكم، ومن بين هذه المجموعة، استخدم 69% "بعض إصدارات وحدات تحكم Xbox"، بينما استخدم الباقي "مزيجًا من وحدات تحكم PlayStation، وSwitch Pro، ومئات الأجهزة الأخرى".