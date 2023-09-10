شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشترى PS4 ولا PS5؟.. دليلك الكامل لشراء جهاز بلايستيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أجهزة PlayStation واحدة من أكبر الأسماء في مجال الألعاب، حيث توفر أجهزة عالية الطاقة وألعابًا حصرية لملايين اللاعبين المتفانين حول العالم، وقد سجلت وحدة التحكم الرئيسية الحالية PS5، أرقامًا قياسية للشركة حيث تم بيع 40 مليون وحدة تحكم PS5 في أقل من ثلاث سنوات، على الرغم من نقص المخزون في أول عامين من إصدارها.

وتبيع الشركة نسختين من PlayStation 5: إصدار PS5 قياسي وإصدار رقمي بدون محرك أقراص، وعلى الجانب الأخر تم بيع جهاز PS4 بوتيرة مماثلة في طريقه للسيطرة على الجيل السابق من وحدة التحكم مقابل Xbox One وجهاز Wii U من Nintendo.

حيث قامت الشركة بتحديث جهاز PS4 عدة مرات بعد إطلاقه في عام 2013، حتى أنها أصدرت جهاز PS4 Pro أكثر قوة قليلاً في عام 2016، ولا يزال من الممكن شراء وحدات تحكم PlayStation 4 جديدة، ولكن أصبح من الصعب العثور عليها مع قيام المزيد من المتاجر بتخزين نماذج PS5.

في السنوات الأولى من إصدار PS5، واصل العديد من المطورين جلب ألعاب جديدة إلى PS4 للوصول إلى ملايين اللاعبين الذين لم يقوموا بعد بترقية وحدة التحكم الخاصة بهم، ولكن مع إعلان الشركة رسميًا عن نهاية النقص في وحدة تحكم PS5، والألعاب المرتقبة بشدة مثل Final Fantasy XVI وMarvel's Spider-Man 2 القادمة حصريًا إلى PS5، ليس هناك الآن سبب يذكر للاستثمار في PS4، وأسباب أكثر من أي وقت مضى للترقية.

PS4 مقابل PS5: السعر تبلغ تكلفة جهاز PS5 القياسي 500 دولار أمريكي بينما تبلغ تكلفة الإصدار الرقمي من PS5 بدون محرك أقراص 400 دولار أمريكي، وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة جهاز PS4 الجديد 300 دولار، وتباع النماذج المستعملة أو المجددة بحوالي 220 دولارًا، وعادةً ما تكون أجهزة PS4 الجديدة التي ستجدها في المخزون الآن هي الإصدار "النحيف" من وحدة التحكم، والتي تتميز بتصميم أكثر إحكاما من التصميم الأصلي.

وهناك نسخة أكثر قوة من PS4 مع دعم ألعاب 4K، تسمى PS4 Pro، وتبلغ تكلفتها 400 دولار جديدة، ولكنها لم تعد متاحة بسهولة عبر الإنترنت أو في المتاجر، ويمكنك العثور على قوائم PS4 Pro المستخدمة مقابل 200 دولار تقريبًا.

PS4 مقابل PS5: الرسومات والأداء إن الترقية الأكثر وضوحًا لجهاز PlayStation 5 مقارنة بسابقه تأتي من الأداء الرسومي المحسن بشكل كبير، حيث أن وحدة التحكم قادرة على ممارسة الألعاب بدقة 4K، مع دعم التقنيات المرئية الأحدث مثل إضاءة تتبع الأشعة، ويمكن لجهاز PS5 أيضًا إخراج الفيديو بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، مما يؤدي إلى رسوم متحركة أكثر سلاسة وعناصر تحكم أكثر استجابة.

لكن يقتصر جهاز PS4 القياسي على إخراج 1080 بكسل و60 إطارًا في الثانية على الأكثر؛ ويمكن لجهاز PS4 Pro المحدث والأكثر تكلفة إخراج بعض الألعاب بدقة 4K، لكنه يفتقر إلى الأجهزة اللازمة لتشغيل معظم ألعاب 4K بما يتجاوز 30 إطارًا في الثانية أو معالجة ميزات مثل تتبع الأشعة.

ويحتوي PS5 أيضًا على ميزات إضافية تساعد الألعاب على الشعور بالانغماس أكثر من PS4، وتوفر وحدة التحكم صوت Tempest 3D عند تشغيل العناوين المدعومة باستخدام سماعات الرأس، مما يؤدي إلى إنشاء تأثير صوت محيطي مكاني.

وتتميز وحدة التحكم DualSense الخاصة بجهاز PS5 بتأثيرات قعقعة أكثر تفصيلاً مع ردود فعل لمسية لزيادة الحساسية، وهذا يجعل الإجراءات مثل سحب الزناد، أو الضغط على دواسة الوقود، أو تجهيز القوس تبدو مختلفة عند سحب مشغلات DualSense.

PS4 مقابل PS5: مساحة التخزين في حين أن الفرق بين الجودة المرئية لجهازي PS5 وPS4 لافت للنظر، فقد تكون وحدة التخزين الداخلية لجهاز PS5 هي الفرق الأكثر أهمية بين الجهازين، حيث أن محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة لجهاز PS5 سريع بشكل لا يصدق.

وفي الواقع، إنها سريعة بما يكفي للقضاء بشكل كامل تقريبًا على أوقات التحميل في ألعاب مثل Marvel's Spider-Man، والتي يمكن أن تستغرق ما بين 30 إلى 60 ثانية لتحميل مشاهد جديدة على PS4.

يبدأ محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة الداخلي PS5 بسعة 825 جيجابايت، بينما تتميز طرازات PS4 وPS4 Pro الجديدة بمحركات أقراص ثابتة أبطأ بكثير مع مساحة 1 تيرابايت، وقد تم شحن أجهزة PS4 الأقدم في الأصل بمحركات أقراص سعة 500 جيجابايت ولكن تم إيقاف هذه الطرازات؛ لا تزال النماذج المستعملة والمجددة متاحة للبيع.

وهناك اختلاف بسيط في مقدار مساحة التخزين المتاحة على كلا الجهازين، خاصة وأن ألعاب PS5 يمكن أن تشغل مساحة أكبر من ألعاب PS4، لكن زيادة سرعة PS5 تعد فائدة كبيرة، ويتيح لك كلا الجهازين أيضًا زيادة مساحة التخزين عن طريق ترقية محركات الأقراص الداخلية الخاصة بهما أو إضافة وحدة تخزين خارجية، ولكن لا يمكنك استخدام محرك أقراص خارجي لتشغيل عناوين PS5، ومع ذلك، يمكن حفظ الألعاب المصممة لجهاز PS4 على محرك أقراص خارجي لاستخدامها على PS4 أو PS5.

PS4 مقابل PS5: الألعاب في الماضي، كان طرح وحدة تحكم جديدة مثل PS5 يشير إلى نهاية الألعاب التي تم تطويرها لجهاز قديم مثل PS4، ولكن بعد مرور أكثر من عامين على إصدار PS5، لا يوجد سوى حوالي اثنتي عشرة لعبة يمكن لعبها حصريًا على PS5.

ومع ذلك، بينما تستمر العديد من إصدارات الألعاب الجديدة في الظهور على كلا النظامين، فإن الألعاب تبدو وأداء أفضل على PlayStation 5، إصدارات PS5 من الألعاب مثل Horizon: Forbidden West وGod of War Rag

وتستفيد حصريات PS5، مثل Final Fantasy XVI وReturnal وRatchet & Clank: Rift Apart، بشكل خاص من محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة والقوة الرسومية لجهاز PS5، مما يجعل من المستحيل اللعب على PS4، كما ان المزيد من العروض الحصرية في الطريق أيضًا، بما في ذلك الإطلاق المرتقب لـ Marvel's Spider Man 2 في وقت لاحق من هذا العام.

كما يتوافق PS5 أيضًا مع الإصدارات السابقة من ألعاب PS4، بحيث يمكن للاعبين إحضار مجموعتهم الحالية إلى PS5 دون إعادة شراء الألعاب. الاستثناء الوحيد هو إذا كنت تمتلك ألعاب PS4 على أقراص فعلية واشتريت الإصدار الرقمي من PS5 بدون محرك أقراص؛ وفي هذه الحالة، لا توجد طريقة لتشغيل نسختك المطبوعة على الجهاز الجديد، الحل البسيط للأشخاص الذين يمتلكون أقراص PS4 هو شراء جهاز PS5 القياسي الأغلى قليلاً للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى مكتبتهم الكاملة.

PS4 مقابل PS5: الترفيه المنزلي عندما يتعلق الأمر بالبث وتشغيل الوسائط، يقدم PS5 وPS4 ميزات مماثلة وتطبيقات وسائط متطابقة مثل Netflix وHBO Max وSpotify.

الفرق الأكبر هو أن PS5 قادر على البث بدقة 4K، بينما يقتصر PS4 على 1080 بكسل، إلا إذا كان لديك PS4 Pro، والذي يتمتع أيضًا بإخراج 4K، ويحتوي جهاز PS5 القياسي أيضًا على محرك أقراص Blu-ray بدقة 4K Urtla HD، في حين أن طرازات PS4 يمكنها فقط تشغيل أقراص Blu-ray العادية بدقة 1080 بكسل.

وإذا لم يكن لديك تلفزيون 4K، فلن يؤثر ذلك في النهاية على تجربتك، ولكن من الرائع أن يكون لديك خيار دقة أعلى.

كما يوفر PS5 بعض التحسينات الملحوظة في واجهة مستخدم وحدة التحكم، مما يسمح للاعبين بالدخول والخروج من الألعاب والتطبيقات بشكل أسرع، وتتبع الإنجازات من لوحة معلومات وحدة التحكم. يعد التنقل إلى القوائم الرئيسية مثل إعدادات الصوت والميزات الاجتماعية أسهل أيضًا.