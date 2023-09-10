شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشتري ولا ما تشتريش.. كم تبلغ تكلفة هاتف آبل أيفون 15؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت هناك شائعات عن ارتفاع كبير في الأسعار مع إطلاق طرازات iPhone 15، وتوقعات بأنه سيكون أغلى هاتف ذكي من أبل حتى الآن، لكن الأمر قد يحتاج إلقاء نظرة على زيادة التكلفة بين iPhone 13 وiPhone 14، خاصة وأن أيام قليلة تفصلنا عن موعد طرح هواتف أيفون 15 الجديدة، بحسب موقع thesun البريطانى.

بدأ سعر iPhone 14 القياسي بسعر 849 جنيهًا إسترلينيًا / 799 دولارًا أمريكي، مما جعل ظهوره لأول مرة في المملكة المتحدة أغلى بحوالي 150 جنيهًا إسترلينيًا / 190 دولارًا أمريكيًا من iPhone 13.

وقد تم تكرار هذا النمط في جميع المجالات، حيث تم بيع 14 Plus بالتجزئة مقابل ما كان يستخدمه 13 Pro Max للبيع بالتجزئة بسعر (949 جنيهًا إسترلينيًا / 899 دولارًا أمريكيًا)، وفقًا لفوربس، ومن خلال هذا التفكير، يجب أن يعكس iPhone 15 Plus سعر iPhone 14 Pro Max.

ويبدو أن تيم لونج، محلل باركليز، يعتقد أن هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max سيرتفعان بمقدار 100 دولار و200 دولار (80 جنيهًا إسترلينيًا و160 جنيهًا إسترلينيًا)، على التوالي، وفقًا لمذكرة بحثية اطلعت عليها MacRumors في يوليو.

واعتقد المحللون سابقًا أن طراز Pro Max سيكون أكثر تكلفة بـ 100 دولار فقط من سابقه، وهو ما لا ينتهي به الأمر إلى أن يكون أكثر من اللازم عند تقسيمه ضمن عقد هاتف متعدد السنوات.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن Digitimes، من المرجح أن تعاني سلسلة [iPhone 15] Pro من ارتفاع كبير في الأسعار بسبب ترقيات الهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى التيتانيوم وترقية عدسة المنظار، وهي مخصصة فقط لـ Pro Max، لتوفير أداء تقريب بصري 5-6x، حيث ان التيتانيوم قوي وخفيف الوزن وباهظ الثمن.

وقد تم الاستشهاد باستخدام المعدن في طرازات Pro باعتباره زيادة كبيرة في تكلفة Apple، وعلى هذا النحو، يمكن أن تبدو تشكيلة iPhone 15 كما يلي:

آيفون 15: يبدأ من 799 دولارًا

آيفون 15 بلس: يبدأ من 899 دولارًا

آيفون 15 برو: يبدأ من 1099 دولارًا

آيفون 15 برو ماكس: يبدأ من 1299 دولارًا

وقد اقترح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أيضًا أنه نظرًا لكون iPhone جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس هذه الأيام، فإن المستهلكين على استعداد لدفع أكثر من الأسعار الحالية، وقال كوك في مكالمة هاتفية للمستثمرين في وقت سابق من هذا العام: "لقد أصبح iPhone جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس".

"أعتقد أن الناس على استعداد للتوسع حقًا للحصول على أفضل ما يمكنهم تحمله في هذه الفئة."