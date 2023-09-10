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تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يستعد لإضافة ميزة لإدارة الدردشة الجماعية بكفاءة أعلى

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ مطوري تطبيق الواتس اب في العمل على ميزة جديدة لتحسين كفاءة المحادثات الجماعية، حيث يمكن للمستخدم تصنيف المحادثات الجماعية وإدارتها بشكل أفضل.

تستمر شركة Meta في تطوير تطبيق WhatsApp عبر إضافة مميزات أكثر للتطبيق لتحسين تجربة المستخدم.

ولقد رصدت ميزة جديدة في التحديث رقم “2.23.19.7” من التطبيق حيث كُشِف عن الإصدار التجريبي في منصة جوجل بلاي بميزة فلاتر للمحادثات الجماعية.

ولقد كُشِف عن الميزة الجديدة عبر “WABetaInfo”، حيث طورة الميزة الجديدة في تطبيق الواتس اب لدعم المستخدمين في تحديد أولوية المحادثات الجماعية وإدارة المحادثات بتجربة سلسة وأكثر كفاءة.

ومن المقرر أن تعمل الميزة على تجميع الدردشة الجماعية وإستبعاد المحادثات الفردية، كما تم إعادة تسمية فلتر“Personal” في التحديث الجديد إلى “Contacts” لتشمل المحادثات الفردية، أيضاً تم إزالة الفلتر الخاص ب “Business” من التحديث الجديد.

يذكر أن الميزة الجديدة تختبر في الوقت الراهن لدى مجموعة محددة في الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp، ومن المتوقع أن تنطلق قريباً في الإصدار الثابت من التطبيق لجميع المستخدمين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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