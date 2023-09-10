شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ولاية فلوريدا تتصدر الولايات الأمريكية فى تركيبات الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدركت ولاية فلوريدا إمكاناتها في توليد الطاقة الشمسية، حيث تصدرت فلوريدا جميع الولايات الأمريكية الأخرى في مجال تركيبات الطاقة الشمسية خلال النصف الأول من عام 2023، وهي في طريقها للتفوق على ولايتي كاليفورنيا وتكساس، أكبر ولايات لتركيب الطاقة الشمسية لعامي 2021 و2022، وذلك لزيادة قدرة الطاقة الشمسية في عام 2023.

ووفقا لما ذكره موقع " techxplore"، تم الإبلاغ عن الأرقام الجديدة في أحدث تقرير لسوق الطاقة الشمسية من شركة تحليلات الطاقة Wood Mackenzie وجمعية صناعات الطاقة الشمسية.

ويظهر التقرير أن فلوريدا أضافت 2499 ميجاوات من قدرة توليد الطاقة الشمسية خلال النصف الأول من العام، وهو ما يتجاوز بكثير 1648 ميجاوات أضافتها كاليفورنيا و1292 ميجاوات أضافتها تكساس.

ذكر بيان صحفي صادر عن SEIA أن الزيادة في فلوريدا خلال الأشهر الستة الأولى تجاوزت مقدار القدرة الشمسية التي تم تركيبها على الإطلاق في الولاية خلال عام كامل.

كما أنها تساهم في تحقيق رقم قياسي قدره 32 جيجاوات، ويساوى جيجاوات 1000 ميجاوات، من القدرة الشمسية الجديدة المتوقعة للولايات المتحدة في عام 2023، وهذه زيادة بنسبة 52٪ عن عام 2022.

وتتوقع شركة Wood Mackenzie أن يرتفع إجمالي الطاقة الشمسية التشغيلية في الولايات المتحدة من 153 جيجاوات اليوم إلى 375 جيجاوات بحلول عام 2028.

ويرجع التقرير الزيادة هذا العام إلى تخفيف تحديات سلسلة التوريد المتعلقة بكوفيد-19 والسياسات التجارية التقييدية التي أدت إلى تباطؤ النمو في عام 2022، وقال إن الحوافز المعتمدة كجزء من قانون خفض التضخم تساعد أيضا.

كما أنه من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الصناعية المحلية الجديدة إلى تحسين ظروف العرض خلال السنوات القليلة المقبلة.

كانت الزيادة في قدرة توليد الطاقة الشمسية في فلوريدا خلال النصف الأول من العام نتيجة للنمو على مستوى المرافق إلى حد كبير، حيث إنه من بين 2499 ميجاوات تمت إضافتها إلى الشبكة، تم تركيب 2159 ميجاوات عن طريق المرافق.