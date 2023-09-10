تكنولوجيا: شاشة Philips 27E2F7901 تنطلق بدقة 4K وميزة الشحن عبر USB-C بقدرة 96W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Philips عن شاشة Philips 27E2F7901 التي تتميز بدقة 4K وميزة شحن الأجهزة الأخرى عبر منفذ USB-C بقدرة 96W.

تتميز شاشة 27E2F7901 بحجم 27 إنش، ودقة 4K، كما تدعم الشاشة تدرج لوني بنسبة 98% من ألوان DCI-P3.

كما تدعم شاشة Philips 27E2F7901 معدل تحديث 60Hz، مع دقة أعلى في إنتاج الألوان، أيضاً تأتي الشاشة بمعايير VESA DisplayHDR 400.

أيضاً تتميز الشاشة بأبعاد 16:9، وتدعم إستجابة سريعة عند 4 مللي ثانية لآداء مميز في تشغيل الألعاب، كما تدعم Philips 27E2F7901 تباين 2000:1، ونسبة سطوع 400 nit.

وتدعم الشاشة إنتاج صور بعمق ألوان 8بت، مع تدرج لوني من sRGB بنسبة 100%، كما تأتي الشاشة بمعايير <2 Delta E.

كما تتميز Philips 27E2F7901 بتقنية “Smart Uniformity”، وتضم 4 من منافذ USB-A، و3 من منافذ USB-C، ومنفذ HDMI 2.0، مع منفذ USB C لدعن شحن الأجهزة الأخرى بقدرة 96W.

وتضم الشاشة 2 من DisplayPort 1.4، ومفتاح KVM، كما تأتي بحامل قابل للتعديل لضبط إرتفاع الشاشة، وتتوفر الشاشة عبر أمازون بسعر 500 دولار.

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