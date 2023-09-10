تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A25 5G بنظام تشغيل Android 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط العملاق الكوري سامسونج لإطلاق هاتفها المتوسط Galaxy A25 5G لاحقاً هذا العام بنظام تشغيل Android 14، وأحدث إصدارات هذا العام من رقاقات المعالج.

تقدم سامسونج هاتف Galaxy A25 5G خلال الفترة القادمة في الأسواق، ولقد رصد الإصدار المرتقب في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم “samsung SM-A256B”.

ويعد هذا الإصدار أحد هواتف سامسونج المتوسطة المقرر إطلاقها هذا العام برقاقة معالج تضم 6 من الأنوية بسرعة 2GHz مع اثنان من الأنوية بسرعة 2.4GHz، وهي مواصفات تحاكي رقاقة Exynos 1280، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً أكدت قوائم Geekbench على أن الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 14، كما سجل الهاتف برقاقة المعالج 973 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و2106 في إختبارات الأنوية المتعددة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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