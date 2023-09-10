شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاسوس فى ريسبشن بيتك.. هل يتجسس عليك التليفزيون والمكنسة وجرس الباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ازدهرت شعبية الأجهزة الذكية مثل مكبرات الصوت والكاميرات وأجهزة التلفزيون المتصلة على مدار السنوات القليلة الماضية، لكن قد لا يكون أصحابها على دراية بعواقب ملء المنازل بهذه الأدوات التي تعمل بالإنترنت، ويبدو أن العديد من العلامات التجارية المعروفة تجمع معلومات أكثر بكثير مما قد يرغب البعض في الكشف عنه، حتى أن بعض هذه البيانات يتم نقلها إلى شركات مثل Meta (التي تمتلك Facebook) وTikTok.

وتم الاكتشاف المثير للقلق من قبل الفريق في "Which" الذين يقولون إنهم وجدوا شركات يبدو أنها تجمع بيانات أكثر بكثير مما هو مطلوب لكي يعمل المنتج، فعلى سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى أن مكبرات الصوت Bose ترسل أحيانًا البيانات إلى Facebook ويمكن أن تنتهي الكاميرات - مثل العلامة التجارية Ezviz - بمشاركة المعلومات مع TikTok، بحسب موقع mirror البريطانى.

وفي الواقع، كل علامة تجارية للكاميرات الذكية وجرس الباب قامت Which? بتقييم خدمات التتبع المستخدمة من جوجل، بينما اتصلت Blink وRing أيضًا بالشركة الأم Amazon، ومن الغريب أن منتجات Google Nest تتطلب أيضًا الاسم الكامل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والجنس.

حتى أجهزة التلفاز الذكية يمكن أن تراقبك في محاولة لتقديم إعلانات مخصصة، وفي حين أن التتبع اختياري ويمكن إيقاف تشغيله، كما وجدت Which? أن LG وSamsung وSony يجمعون ذلك في زر "قبول الكل"، بدلاً من تشجيع العملاء على مراجعة قائمة كاملة من خيارات التتبع ثم قبول الخيارات التي يريدونها أو رفضها.

أولئك الذين لديهم مكبرات صوت ذكية أيضًا ليسوا في مأمن من التتبع على الرغم من أنه يبدو أن البيانات المشتركة أسوأ اعتمادًا على نوع الهاتف الذكي الذي يمتلكه أيضًا.

وتقول Which? إنها وجدت اختلافًا صارخًا في حجم البيانات التي تطلبها مكبرات الصوت الذكية إذا كان المستخدمون يمتلكون هاتفًا يعمل بنظام Android مقابل جهاز Apple iOS، وعلى سبيل المثال، تطلب منتجات Google Nest جهات الاتصال والموقع على نظام Android، ولكنها لا تطلب ذلك على نظام التشغيل iOS من Apple، ويعمل التطبيق بنفس الطريقة على كليهما، لذلك لا يبدو أن البيانات الإضافية التي تم جمعها على Android ضرورية.

وقال مدير السياسات والمناصرة: "لقد دفع المستهلكون بالفعل ثمن المنتجات الذكية، في بعض الحالات آلاف الجنيهات، لذا فمن المبالغة أن يضطروا إلى الاستمرار في" الدفع "بمعلوماتهم الشخصية، "لا ينبغي للشركات أن تجمع بيانات أكثر مما تحتاج إليه لتقديم الخدمة المعروضة، خاصة إذا كانت ستدفن هذه المعلومات المهمة في شروط وأحكام مطولة.

"يجب على ICO أن يفكر في تحديث المبادئ التوجيهية لحماية المستهلكين بشكل أفضل من التخلي عن غير قصد عن مساحات ضخمة من بياناتهم الخاصة دون أن يدركوا ذلك."