تكنولوجيا: رصد النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف iQOO Z8 في منصة جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت iQOO هاتفي iQOO Z8 وiQOO Z8x في السوق الصيني مؤخراً، ولقد رصد النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف iQOO Z8 في منصة جوجل بلاي.

ينطلق هاتف iQOO Z8 للأسواق العالمية قريباً، ولقد ظهر الهاتف في منصة جوجل بلاي بنموذج رقم V2314A، ونظام تشغيل Android 13.

وتؤكد القوائم على أن النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف iQOO Z8 يأتي بجودة عرض Full HD+، أو بدقة عرض 1080 في 2388 بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف برقاقة معالج Dimensity 8200، وكرت شاشة Mali-G610، كما يدعم الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي iQOO Z8 بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي مستشعر السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف للأسواق العالمية بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار للأسواق العالمية بسعر يبدأ من 250 دولار.

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