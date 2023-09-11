شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Crossfade بتطبيق Apple Music.. وكيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت شركة أبل مؤخرا تطبيق بث الموسيقى الخاص بها – Apple Music – بميزة Crossfade الجديدة، الميزة كما يوحي الاسم هي تداخل المقاطع الصوتية للحصول على تجربة استماع أكثر سلاسة، خاصة أثناء الاستماع إلى قائمة تشغيل طويلة.

وتعمل ميزة الواجهة المتقاطعة، عند تمكينها، على إخفاء المسار الذي يتم تشغيله حاليًا لبضع ثوانٍ قبل بدء المسار التالي وتبدأ تشغيل المسار التالي في حالة باهتة، ويؤدي هذا بشكل أساسي إلى إزالة الفجوة الزمنية بين مسار وآخر.

وإذا كنت تتطلع إلى تمكين هذه الميزة، فإليك الخطوات التي يتعين عليك اتباعها، وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تحتاج إلى معرفتها حول تمكين ميزة Crossface في Apple Music.

المتطلبات المسبقة - أحدث إصدار من تطبيق Apple Music

- اشتراك Apple Music النشط أو اشتراك Apple One

خطوات تمكين Crossfade في Apple Music 1. افتح تطبيق Apple Music على هاتفك الذكي

2. الآن، اضغط على ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا

3. حدد الإعدادات

4. قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار التشغيل

ابحث هنا عن خيار غير محدد وقم بتمكين التبديل الموجود أمامه

الآن، اختر وقت crossfade المطلوب، وتتراوح الخيارات المتاحة من 0.5 ثانية إلى 10 ثوانٍ.

بمجرد تمكين crossfade، ستلاحظ انتقالًا سلسًا بين الأغاني أثناء انتقالها، سيكون هذا الانتقال أطول أو أقصر اعتمادًا على وقت التلاشي المتقاطع الذي حددته.