شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور 130 قمرا صناعيا لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة أنظمة المعلومات الفضائية التي تحمل اسم ريشيتنيف، عقدًا حكوميًا مع شركة روسكوزموس الروسية الحكومية لتصنيع أكثر من 130 مركبة فضائية لنظام نقل البيانات العالمي متعدد الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض Marathon IoT، وهو جزء من المشروع الفيدرالي Sphere.

وسيعمل المتخصصون في الشركة على تطوير وتصنيع خمس مركبات فضائية تجريبية من طراز مراثون، ومن ثم إنشاء 132 قمرًا صناعيًا بدوام كامل تدريجيًا، والتي ستشكل نصف المجموعة المدارية لنظام ماراثون إنترنت الأشياء. أيضًا، بموجب شروط العقد، سيتم تنظيم موقع للتجميع التسلسلي في شركة Reshetnevskaya.

بالإضافة إلى ذلك، وبموجب عقد حكومي سابق مع وكالة روسكوزموس، ستنتج الشركة وتستعد لإطلاق مركبة ماراثون الفضائية التجريبية بحلول نهاية عام 2023.

وسيتم تجهيز القمر الصناعي بحمولة لضمان نقل رسائل إنترنت الأشياء القصيرة (IoT) كذلك سيتم استخدام نتائج عمله في إنشاء مركبات فضائية تجريبية وتسلسلية لاحقة.

وستتألف كوكبة ماراثون إنترنت الأشياء المدارية واسعة النطاق من 264 مركبة فضائية، والتي ستوفر خدمات نقل البيانات في جميع أنحاء الأرض.

وستعمل الأقمار الصناعية في مدار دائري منخفض بارتفاع 750 كيلومترا، حيث سيتم توزيعها على 12 مستوى بميل قطبي.

يشير "ماراثون" إلى الأقمار الصناعية المتسربة من الفئة الصغيرة. كتلته أقل من 100 كجم وفقا لما نقلته AK&M.

ولتشكيل تجمع مداري واسع النطاق، يتم توفير عمليات إطلاق جماعية مكونة من 44 مركبة بواسطة صاروخ حامل واحد.

يتضمن المشروع الفيدرالي "اسفير" مجموعات مدارية للاتصالات والاستشعار عن بعد للأرض.