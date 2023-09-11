شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حذر جوجل.. طريقة الإبلاغ عن المواقع المخادعة على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمواقع الويب غير المرغوب فيها ومنخفضة الجودة والمخادعة أن تؤدي إلى تشويش نتائج بحث جوجل والإضرار بتجربة المستخدمين عبر الإنترنت، ولحسن الحظ، تقدم جوجل طريقة مباشرة للإبلاغ عن مثل هذه المواقع مباشرةً من خلال نظام تقارير المستخدم "المحسن" الخاص بجودة البحث أو ما يعرف بـ "improved" Search Quality User Report system.

ومن خلال القيام بذلك، يمكنك مساعدة جوجل في الحفاظ على جودة نتائج البحث الخاصة به وحماية الآخرين من مواجهة البريد العشوائي، فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية الإبلاغ عن المواقع غير المرغوب فيها إلى جوجل:

اتبع الخطوات التالية: 1.قم بالوصول إلى نموذج تقرير مستخدم جودة البحث "Search Quality User Report form"

افتح متصفح الويب المفضل لديك وانتقل إلى صفحة تقرير مستخدم جودة بحث جوجل، وإذا لم تقم بتسجيل الدخول بالفعل إلى حساب جوجل الخاص بك، فسوف يُطلب منك القيام بذلك، تأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي ترغب في استخدامه للإبلاغ عن البريد العشوائي.

2. أدخل عنوان URL للموقع الذي به مشكلة

بمجرد تسجيل الدخول، سترى حقلاً يمكنك من خلاله إدخال عنوان URL لموقع الويب غير المرغوب فيه أو الذي به مشكلات والذي تريد الإبلاغ عنه، اكتب أو الصق عنوان URL في هذا الحقل.

إذا كانت هناك روابط أو عناوين URL إضافية ذات صلة مرتبطة بموقع البريد العشوائي المُبلغ عنه، فيمكنك إضافتها في المساحة المتوفرة.

3. حدد المشكلة

الآن، أنت بحاجة إلى تحديد الخطأ في الصفحة التي تم الإبلاغ عنها، توفر جوجل عدة فئات لمساعدتك فى وصف المشكلة بدقة:

- تعرض الصفحة محتوى غير مرغوب فيه: حدد هذا الخيار إذا كانت الصفحة تحتوي على محتوى غير ذي صلة أو غير مفيد والذي يتلاعب بخوارزميات محرك البحث لتظهر كنتائج ذات صلة.

- تشارك الصفحة في سلوك غير مرغوب فيه: حدد هذا الخيار إذا كانت الصفحة تشارك فى سلوك مسيء للتلاعب بتصنيفات محرك البحث.

- الصفحة خادعة: استخدم هذه الفئة إذا كانت الصفحة لا تقدم الخدمات الموعودة عبر الإنترنت أو الخدمات الواقعية بقصد تضليل المستخدمين أو الاحتيال عليهم.

- جودة الصفحة منخفضة: إذا كانت الصفحة مكتوبة بشكل سيئ، أو مصممة، أو تم إنشاؤها بشكل مجمّع لجذب النقرات دون تقديم معلومات أو ترفيه حقيقى، فاختر هذه الفئة.

- تحتوي الصفحة على روابط مدفوعة الأجر: إذا كانت الصفحة تتضمن روابط واردة أو صادرة غير طبيعية أو مصطنعة أو خادعة أو احتيالية، فأبلغ عنها ضمن هذا الخيار.

- أخرى: إذا كانت المشكلة لا تندرج ضمن أي من الفئات المذكورة أعلاه، فيمكنك تحديد "أخرى" وتقديم تفاصيل أكثر تحديدًا في حقل النص المتوفر.

اعتمادًا على اختيارك، قد يُطلب منك تقديم مزيد من التفاصيل حول ما حدث بالضبط، اختر الخيار المناسب أو أدخل معلومات إضافية حسب الحاجة.

4. وصف الاستعلام الإشكالي (اختياري)

يمكنك أيضًا إدخال الاستعلام الدقيق الذي قادك إلى الصفحة التي بها مشكلة في الحقل المقدم، يمكن أن تساعد هذه المعلومات جوجل في فهم سياق المشكلة بشكل أفضل.

إذا كانت هناك أية تفاصيل إضافية ترغب في مشاركتها حول البريد العشوائي الذي تم الإبلاغ عنه، فيمكنك استخدام حقل النص المفتوح لتقديم المزيد من المعلومات.

5. تقديم التقرير

قم بالتحقق مرة أخرى من جميع المعلومات التي قمت بإدخالها للتأكد من دقتها، وبمجرد أن تكون راضيًا عن بلاغك، انقر فوق الزر "إرسال".

6.تأكيد البريد الإلكتروني

بعد إرسال تقرير البريد العشوائي، سترسل لك جوجل رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني للتأكيد على استلامها لبلاغك.