شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تخليش إيميل يفوتك.. طريقة الحصول على تنبيهات الرسائل المهمة على Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد القائمة الآمنة أو Safe listing في Gmail ميزة مهمة لأنها تتيح للمستخدمين التأكد من عدم تفويت أي بريد إلكتروني مهم من الأشخاص المهمين، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة عناوين بريد إلكتروني ونطاقات معينة إلى Gmail ثم يضمن Gmail أن جميع رسائل البريد الإلكتروني من الفلتر الذي تم إنشاؤه تتجاوز البريد العشوائي ويتم تسليمها مباشرة إلى البريد الوارد الأساسي.

لذا، إذا حدث معك أن رسالة بريد إلكتروني مهمة تمت إعادة توجيهها إلى مجلد البريد العشوائي وانتهى الأمر بخلق مشكلات أكبر، فإليك كيفية إنشاء قائمة آمنة في Gmail وتجنب حدوث أي شيء من هذا القبيل في المستقبل.

أشياء يجب معرفتها قبل أن نتعمق في الخطوات، هناك بعض النقاط الأساسية التي يجب تذكرها عند العمل مع القائمة الآمنة في Gmail.

القائمة البيضاء مقابل القائمة السوداء: تتيح لك القائمة الآمنة، والمعروفة أيضًا باسم القائمة البيضاء، تعيين مرسلين أو نطاقات محددة على أنها آمنة، بينما تتيح لك القائمة السوداء حظر رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها.

الاعتدال في إضافة جهات الاتصال: احرص على عدم زيادة تحميل قائمتك الآمنة بعدد كبير جدًا من جهات الاتصال أو النطاقات، حيث قد يؤدي ذلك إلى إضعاف فعاليتها.

المراجعة المنتظمة: قم بمراجعة وتحديث قائمتك الآمنة بشكل دوري للتأكد من أنها تظل ذات صلة وفعالة.

خطوات: - قم بالوصول إلى إعدادات Gmail

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.

- اضغط على أيقونة الترس وحدد "عرض جميع الإعدادات".

- حدد عوامل التصفية والعناوين المحظورة

- اضغط فوق إنشاء خيار مرشح جديد

- ابحث عن خيار "إنشاء مرشح جديد".

- تحديد معايير التصفية

- في الحقل "من"، أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو المجال الذي تريد إضافته إلى القائمة الآمنة.

- انقر على "إنشاء مرشح" أو "Create filter".

تكوين خيارات التصفية سوف تظهر نافذة جديدة، حدد المربع المسمى "لا ترسله أبدًا إلى البريد العشوائي".

قم بتطبيق هذا الفلتر على المحادثات الحالية عن طريق تحديد المربع المقابل.

للإنهاء، انقر على "إنشاء مرشح".