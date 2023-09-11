تكنولوجيا: يمكن الآن وضع علامات على مواقعك المفضلة على خرائط جوجل باستخدام الرموز التعبيرية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت خرائط جوجل مؤخرًا تحديثًا يتيح للمستخدمين إضافة الرموز التعبيرية إلى مواقعهم المحفوظة، مما يوفر طريقة أكثر تخصيصًا وسرعة للعثور على مواقعهم المفضلة.

فمثلاً، يمكنك الآن تعيين رمز تعبيري لشريحة بيتزا لمطعم البيتزا المفضل لديك أو كرة سلة لصالة الألعاب الرياضية الخاصة بك. تعتبر العملية بسيطة، كل ما عليك فعله هو الضغط على علامة التبويب “المحفوظة” في التطبيق، ثم قم بإنشاء قائمتك أو تحريرها.

لا تنطبق هذه الميزة على قوائم خرائط جوجل الافتراضية مثل “الرغبة في الذهاب” أو “المفضلة“. عليك أن تأخذ زمام الأمور وأن تصنع قائمتك من الصفر.

لا تجعل هذه الميزة الخريطة جذابة بصريًا فحسب، بل انها تعمل أيضًا على تسريع عملية البحث، مما يقلل من الوقت الذي تقضيه في النقر على كل موقع لمعرفة ما هو عليه.

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