تكنولوجيا: إطلاق جهاز Xiaomi AR Sports مع عدسة ثنائية النواة وزاوية واسعة للغاية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق جهاز الواقع المعزز الرياضي من شاومي في 7 سبتمبر في الصين، ويقدم هذا الجهاز تدريبًا علميًا كميًا مع حرق دهون ممتع من بين أشياء أخرى.

تم إطلاق حملة التمويل الجماعي للجهاز الجديد على Xiaomi Youpin. يحتاج الجهاز إلى الاتصال بجهاز تلفزيون للدخول إلى عالم الرياضة الافتراضية. وهو يدعم قوة الحوسبة غير المتجانسة 10T وخوارزمية تجزئة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بالاستخراج من العالم الحقيقي والانغماس في المشهد الافتراضي.

تم تجهيز الجهاز بـ 12 نواة ثنائية النواة وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية. ويتيح ذلك للأداة التقاط حركات الجسم بدقة. يمكنك أيضًا الدخول بسرعة إلى حالة الحركة بدءًا من مسار التقاط الحركة المرئية البحتة.

يأتي الجهاز الرياضي مع مجموعة كبيرة وديناميكية من الألعاب المدمجة. ويتم تحديث المحتوى أسبوعيًا وستستمر شاومي في إضافة المستويات الجديدة.

علاوةً على ذلك، سيتم إضافة فئات رياضية جديدة إلى الجهاز بشكل ربع سنوي (كل 90 يومًا)، بينما سيتم إضافة أكثر من 240 محتوى جديدًا كل عام.

يتمتع جهاز AR Sports بسمات اجتماعية معينة ويسمح للمستخدمين بلعب PK عبر الإنترنت مع الأصدقاء، أو المشاركة في PK التفاعلي في منازلهم المريحة. ويمكن استخدامه أيضًا مع سوار ذراع معدل ضربات القلب لمراقبة السعرات الحرارية ودمجها مع بياناته متعددة الأبعاد لحرق الدهون بشكل فعال.

يبدأ سعر التمويل الجماعي للجهاز Xiaomi AR من 1199 يوانًا (~ 142 دولارًا أمريكيًا)، والسعر الرسمي هو 1799 يوانًا (~ 229 دولارًا أمريكيًا).

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