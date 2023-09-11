شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تكنو ميكانيكوس".. تعرف على القصة الكاملة للطفل الـ 11 لإيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السيرة الذاتية الجديدة لإيلون ماسك، عن أنه كان لديه طفل ثالث لم يتم الكشف عنه سابقا من شريكته السابقة الموسيقية الكندية "غرايمس"، حيث تم الكشف عن اسم الطفل "الحادي عشر" لإيلون ماسك، وهو "تكنو ميكانيكوس" أو Techno Mechanicus ويطلق عليه اسم Tau باختصار.

وتم تسريب الاسم الكامل للطفل، الملقب تاو، في مراجعة للسيرة الذاتية التي سينشرها والتر إيزاكسون، ويعد "تاو" هو الطفل الثالث الذي أنجبه ماسك البالغ من العمر 52 عامًا من المغنية الكندية غرايمز البالغة من العمر 35 عامًا، ومع ذلك، فإن ماسك لا يُعرف أي شيء تقريبًا عن الطفل، بما في ذلك جنسه أو تاريخ ولادته.

وبحسب موقع businessinsider الامريكى، فقد وصل الطفل الأول للزوجين، X Æ A-12، في مايو 2020، والثانية، وهي ابنتة Exa Dark Sideræl والتى تعرف بـ Y، عن طريق أم بديلة في ديسمبر 2021، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان الزوجان يعيشان منفصلين.

فيما تم الإعلان عن الانفصال على تويتر من قبل المغنية، والتى كتبت : "أنا و E انفصلنا * مرة أخرى * منذ كتابة هذا المقال هاها، لكنه أفضل صديق لي وحب حياتي، وحياتي وفني إلى الأبد"، فيما لم يتم اكتشاف وجود الطفلة، المعروفة اختصارًا باسم Y، إلا بعد أن سمعها أحد الصحفيين وهي تبكي أثناء إجراء مقابلة مع المغنية.

وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك تكهنات بأن الزوجين قد التقيا مرة أخرى بعد أن شوهدا - ولو بشكل منفصل - في منتجع بورتوفينو الإيطالي في يوليو، وقد ادعى رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا مرارًا وتكرارًا أن مستقبل الكوكب معرض للخطر بسبب انخفاض معدل المواليد، وكانت مساهمته في معالجة المشكلة هي إنجاب أطفال من ثلاث نساء، وإعطاء نسله أسماء مقصورة على فئة معينة إلى حد ما.

أبناء ايلون ماسك وقد كان لدى ماسك توأمان من شيفون زيليس، التي كانت تعمل في شركة تيسلا وشركته لأبحاث الذكاء الاصطناعي OpenAI، كما أنجب ستة أطفال من زوجته الأولى جوستين، لكن توفي طفلهما الأول، نيفادا ألكسندر، بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ وكان عمره 10 أسابيع.

ويقال إن الملياردير أب مخلص، وقد قال سابقًا: "أحاول دائمًا تخصيص الوقت لأطفالي لأنني أحب قضاء الوقت معهم، وأضاف "الأطفال رائعون حقًا أعني، 99% من الوقت يجعلونك أكثر سعادة، من بين أي شيء في حياتي، أود أن أقول إن الأطفال يجعلونني الأسعد على الإطلاق".