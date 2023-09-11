شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا: تعديل مدار محطة الفضاء الدولية لإطلاق مركبة "سويوز إم إس – 24" المأهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أنه تم تعديل مدار محطة الفضاء الدولية لتشكيل ظروف باليستية تساعد في إطلاق مركبة "سويوز إم إس – 24" الروسية المأهولة وعودة مركبة "سويوز إم إس – 23" إلى الأرض.

وقال متحدث باسم المؤسسة الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن الارتفاع المتوسط لمحطة الفضاء ازداد بـ3500 متر وبلغ 419.24 كيلومتر فوق سطح الأرض، مؤكدا أنه تم تحقيق تلك المناورة بواسطة محركات شاحنة "بروغريس إم إس – 24" الفضائية الروسية الملتحمة بالمحطة الفضائية.

وفي سياق آخر، قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، إن التهديد الذي تمثله بولندا ودول البلطيق بالنسبة لروسيا لا يزال قائما.

جاء ذلك في تصريح لـ "ناريشكين" خلال افتتاح النصب التذكاري لفيليكس دزيرجينسكي في مقر جهاز الاستخبارات الخارجية.

جدير بالذكر أن فيليكس دزيرجينسكي هو صاحب فكرة تشكيل لجنة الطوارئ لعموم روسيا لمكافحة الثورة المضادة والتخريب، وظل رئيسا لها حتى تحولها عام 1922 إلى "الإدارة السياسية للدولة تحت المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية للاتحاد السوفيتي".

واعتمد اسم الإدارة، عام 1954، ليصبح "كي جي بي" أو "لجنة أمن الدولة"، أو "الاستخبارات السوفيتية".