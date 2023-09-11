تكنولوجيا: سيارة BMW Vision Neue Klasse الكهربائية تظهر في مقاطع فيديو تشويقية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة BMW عن أحدث حملتها متعددة القنوات للسيارة الاختبارية Vision Neue Klasse، والتي تستعرض الخليفة الكهربائي للفئة الثالثة التي ستدخل الإنتاج في عام 2025.

وتسلط الحملة، التي تحمل اسم “Neue New”، الضوء على لغة التصميم الجديدة وواجهة مستخدم السيارة النموذجية، فضلاً عن التزامها بالكهرباء والاستدامة.

ستركز حملة “Neue New” على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التعاون مع الشخصيات المؤثرة وفلتر جديد لـ Instagram وSnapchat من شأنه أن يجعل المستخدمين أقرب إلى السيارة النموذجية باستخدام الواقع المعزز. ستتضمن الحملة أيضًا أنشطة ترويجية أخرى، مثل الصفحات المزدوجة في الوسائط المطبوعة.

تعد السيارة النموذجية Vision Neue Klasse خروجًا كبيرًا عن لغة التصميم الحالية لشركة BMW. فهي تتميز بخطوط أبسط وجمالية أكثر بساطة، مع ميزات مثل الشبكة المضيئة ذات التأثير ثلاثي الأبعاد بتقنية LED.

كما تتمتع السيارة بواجهة مستخدم جديدة تختلف بشكل كبير عن طرازات BMW الحالية. وتتميز بجيل جديد كليًا من نظامBMW iDrive، والذي يحتوي على شاشة عرض أمامية واسعة للغاية تغطي عرض الزجاج الأمامي بالكامل تقريبًا.

وفي حين أن السيارة النموذجية تتمتع ببعض الميزات الجذرية، فمن المرجح أن يتم تخفيفها بشكل كبير في نموذج الإنتاج، الذي من المقرر أن يدخل حيز الإنتاج في عام 2025.

تعتبر سيارة Vision Neue Klasse النموذجية من BMW بمثابة لمحة عن مستقبل العلامة التجارية. فهي تجسد التزام BMW بالتحول الرقمي والكهرباء، مع الاستمرار في الوفاء بوعد العلامة التجارية بمتعة القيادة.

ولم تكشف شركة BMW بعد عن المواصفات الكاملة لسيارة Vision Neue Klasse، لكنها ألمحت إلى أنه يمكن أن يصل مداها إلى 1000 كيلومتر بفضل بطارياتها الأكبر والأكثر كفاءة.

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