تكنولوجيا: هاتف Nothing Phone 2 يحصل على تحديث Nothing OS 2.0.3 مع ميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، أصدرت Nothing تصحيحًا يسمى Nothing OS 2.0.2a للتراجع عن مشكلات الكاميرا الناجمة عن تحديث Nothing OS 2.0.2 على Phone 2.

ومع ذلك، أصدرت الشركة الآن تحديث Nothing OS 2.0.3 للجهاز والذي يأتي مع مجموعة من إصلاحات الأخطاء وتحسينات جودة الحياة، كما يوفر ميزة دعم Zomato Glyph Progress الموعودة.

يضيف Nothing OS 2.0.3 أداة بوصلة يمكنك وضعها على شاشتك الرئيسية. وسيتم الآن تمثيل تقدم طلب Zomato على واجهة Glyph. ويحتوي التحديث أيضًا على بعض التحسينات مثل زيادة دقة التقاط مسجل الشاشة، وسرعة الرسوم المتحركة المنبثقة للوحة المفاتيح، وردود فعل لمسية أفضل.

ما هو الجديد

–تمت إضافة أداة البوصلة.

–تمت إضافة واجهة مستخدم جديدة لإظهار متى يكون الجهاز في وضع الجيب.

–تمت إضافة دعم لـ Zomato في تقدم الصورة الرمزية.

–تمت إضافة مفتاح تحسين “توافق OTG” في الإعدادات > الأجهزة المتصلة > تفضيلات الاتصال.

التحسينات وإصلاحات الأخطاء

–زيادة دقة التقاط مسجل الشاشة.

–تم ضبط سرعة ظهور الرسوم المتحركة للوحة المفاتيح بعد فتح درج التطبيق.

–تحسين ردود الفعل اللمسية.

–تحسين استقرار NFC.

–تحسين استقرار اتصال Bluetooth في سيناريوهات مختلفة.

–تعديلات طفيفة على واجهة المستخدم.

–إصلاحات الأخطاء الطفيفة.

وكالعادة، سيتم طرح التحديث على دفعات، لذا من المفترض أن يحصل مستخدمو Indian Nothing Phone (2) على التحديث في الأيام القادمة.

