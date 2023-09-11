كيف تستغل الذكاء الاصطناعي في دراستك بـ 7 أدوات مختلفة

كيف تستغل الذكاء الاصطناعي في دراستك..تحدثنا مؤخرًا عن الذكاء الإصطناعي في مجالين مختلفين، كاستخدامه في البرمجة، وفي التعديل على الصوتيات، قدم الذكاء الإصطناعي الكثير في كافة المجالات تقريبًا، وها نتحدث عن أبرز ما يساعدنا في الذكاء الإصطناعي وهو التعليم! فكيف تستغل الذكاء الإصطناعي في دراستك؟ وفي هذا يوجد الكثير ليُفعل، ففي الدراسة تحتاج للبحث، تحتاج لإنشاء بعض العروض التقديمية، وتصميم بعض التصميمات، والإجابة عن الكثير من الأسألة، فكيف يمكن أن يساعدك الذكاء الإصطناعي في ذلك؟ تابع لتتعرف على أبرز الأدوات المُساغِدة، ولتتعرف دومًا على المزيد.

كيف للذكاء الإصطناعي أن يساعدك في التعليم؟

إذا كنت مُعَلم أو طالب، فإنك بالتأكيد ستكون من المستفيدين من الذكاء الإصطناعي في الدراسة، فمثلًا إذا كنت معلم، فستحتاج للذكاء الإصطناعي أن يساعدك في إنشاء العروض التقديمية وتحضير الدروس وتسهيل الشرح، وإذا كنت طالب، فسيساعدك الذكاء الاصطناعي في دراستك على الإجابة على الكثير من الأسألة التي تدور في ذهنك بشكلٍ فوريّ، وإنشاء العروض التقديمية والتصميمات، والمساعدة المباشرة في إنهاء الأبحاث والمقالات، وتاليًا سنوضح العديد من أدوات الذكاء الإصطناعي التي ستساعدك في دراستك، تابع لتتعرف عليها جميعها.

أبرز الأدوات المساعدة للـ الذكاء الاصطناعي في دراستك

وتاليًا سنتناول الأدوات المتعددة لـ الذكاء الاصطناعي في دراستك، للعروض التقديمية والخرائط الذهنية والبحث والتصميم، تابع المقال للتتعرف على كل أداة:-

ChatGPT

شات جي بي تي، هو من أبرز أدوات الذكاء الإصطناعي على الإطلاق، بل وأشهرها، وهو أحد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في دراستك، يُمكن ChatGPT من القيام ببحث شامل عن أي موضوع، سواء كنت طالب أو معلم، فإنك ستحتاج تلك الأداة في القيام بالأبحاث، بل ومساعدتك في الترجمة الفورية بشكلٍ دقيق، وكتابة المقالات التعليمية، والإجابة على الكثير من الأسألة التي قد تراودتك في التعلم، وحتى إذا كانت الأسألة في مجال الرياضيات! وما نراه هو أن شات جي بي تي يساعد بشكلٍ واضح في توفير الوقت والجهد في العملية التعليمية؛ مع العلم أنه يجب أن تتحرى أن تتأكد من المعلومات التي تتلقاها، ولا تقم بنسخ المعلومات ولصقها فقط، قم بنقل المعلومات بشكلٍ منمق ومرتب مع تحري الدقة.

Google Bard

جوجل Bard هو أداة رائعة قُدمت في مجال الذكاء الإصطناعي لتنافس أداة ChatGPT المعروفة، حيث يعتبر جوجل Bard أحد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في دراستك، حيث يُمكنك من خلاله أن تقوم بأبحاثك، وإنهاء واجباتك الدراسية وكتابة مقالاتك التعليمية، وتجهيز المحتوى التعليمي الذي تحتاجه سواء كنت معلم أو طالب، وجدير بالذكر أنه يعتمد في إجابته على محرك جوجل، حيث يختصر لك المعلومات ليجاوبك بالمفيد حتى تحصل على أقصى استفاده، وحتى أنه يُمكن أن يقوم بحل المسائل الرياضية البسيطة والمعقدة! ولن يستهلك الكثير من الوقت، فسيقوم بتوفير الوقت والجهد الذي تبذله للحصول على المعلومات التعليمية التي تبحث عنها.

poe.com

Poe هو أحد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في دراستك، والذي يُمكنك من البحث بأكثر من أداة للذكاء الإصطناعي بداخله بالإضافة إلى مساعد Poe، تُمكنك تلك الاداة من البحث الشامل عن المعلومات التي تود الوصول إليها، فيمكنك من حل المسائل الرياضية وحل المشكلات التي تواجهك في إيجاد المعلومات في المواد الدراسية المختلفة، ويساعدك في إنشاء المحتوى التعليمي ما إذا كنت معلم أو طالب، وتصل مساعدته إلى إنشاء العروض التقديمية حيث يٌمكنك من إيجاد المحتوى الذي من خلاله ستقوم بإنشاء العرض التقديمي، وإذا رأيت أن النتائج ناقصة يمكنك أن تعد للبداية وتختر البحث من خلال شات جي بي تي على سبيل المثال، فبسهولة ستقوم بتحويل البحث من خلال Poe إلى ChatGPT وأدوات أخرى في الموقع.

tutorai.me

وتلك أحد أبرز الادوات وأكثرها نفعًا لأي طالب علم أو مُعلم، حيث تقدم لك ميزة أن تقوم بالبحث عن أي معلومات تعليمية تود الوصول إليها بشكلٍ منظم واحترافي ومختلف، حيث يقدم لك الموضوع بالكامل من شتى جوانبه، ويقدمه في صيغة دروس تعليمية بعد أن يقوم بترتيبها درسًا تلو الأخر، وهذا يعزز من رغبة المتعلم في تلقي معلومات أكثر، وخاصة إذا أردت القيام ببحث عن موضوعٍ ما فسوف يتناوله من أبرز جوانبه، أو حتى كتابة مقال تعليمي عن أي شيء، تعد أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي في دراستك، ولهذا نقترحها بشدة لكل طالب ومعلم.

Designs

هل طلب منك أن تقوم بتصميم ما؟ او بحاجة لبعض التصاميم التي ستساعدك في العرض التقديمي التعليمي الخاص بك؟ أو القيام بكتابة محتوى تعليمي؟ أو تصميم هوية بصرية؟ أو إنشاء نموذج Voice Over؟ أو تصميم فيديو؟ كل هذا في أداة واحدة وهي Designs، حيث تُمكنك من كل ما تم ذكره بسهولة وبكفاءة، يأتي بشكلٍ مجانيّ محدود، أو يمكنك الدفع للحصول على نسخة غير محدودة في كل شيء، فهي أحد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في دراستك، التي ستساعدك على الكثير مما يخص ما ذكرناه أعلاه من كتابة وتصميم.

Mindsmith

خاصة إذا كنت مُعلم، فتلك الأداة ستفيدك للغاية في التعليم، وإذا كنت طالب في كلية التربية، فتلك أحد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في دراستك لتُمكنك من تجربة إنشاء محتوى تعليمي خاص بك والتعديل عليه، حيث تُمكنك أداة Mindsmith من إنشاء المحتوى التعليمي الكامل لدرس تعليمي في أي مجال وأي عنوان، فبمجرد كتابة عنوان الدرس، وكتابة معلومات إضافية لتحديد ما تود تجهيزه، ستقوم الأداة بتجهيز درس كامل عن الموضوع في غضون دقائق، ثم ستتمكن من التعديل عليه بسهولة بمجرد الضغط على النافذة التي تحتوي على المعلومات والبدء في إضافة وحذف ما تريد.

slidesai

إنشاء العروض التقديمية هو أحد أبرز الإحتياجات التعليمية، ما إذا كنت مُعلم أو طالب ستحتاج لتلك الأداة لتسهيل القيام بإنشاء العروض التقديمية التعليمية، حيث يٌمكنك من تحويل النص إلى عرض تقديمي، فستقوم بإمداده بالمعطيات؛ والتي بمثابة معلومات العرض التقديمي الذي تود إنشاءه، وسيقوم بإنشاء العرض التقديمي في وقت قصير، وجدير بالذكر أنه يدعم 100 لغة مختلفة، ويُمكنك من تخصيص العرض التقديمي بعد إنشاؤه، ولهذا يعد أحد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في دراستك لنقترحها عليك.

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