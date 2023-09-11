شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على وزن وأبعاد هاتف iPhone 15 Pro المنتظر.. تسريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يؤدي التحول من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى التيتانيوم إلى جعل iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max أخف وزنًا بشكل ملحوظ من سابقاتها، وقد كشف مارك جورمان من بلومبرج فكرة عن مدى التغيير الجذري المتوقع، حيث كشف تسريب جديد عن بعض الأفكار حول ما يمكن توقعه.

ووفقا لإشاعة اليوم، فإن هاتف iPhone 15 Pro سيكون أخف وزنًا بمقدار 18 جرامًا من هاتف iPhone 14 Pro، وسيكون أيضًا أكثر سمكًا قليلاً، ولكنه أضيق قليلاً وأقصر، وفيما يلى الأبعاد الجديدة وفقا للتسريبات.

السُمك: 8.25 ملم (ارتفاعًا من 7.85 ملم)

الوزن: 188 جرامًا (أقل من 206 جرامًا)

العرض: 70.6 ملم (أقل من 71.5 ملم).

الطول: 146.6 ملم (أقل من 147.5 ملم)

أما بالنسبة إلى iPhone 15 Pro Max، القصة هي نفسها تقريبًا، حيث تشير التسريبات إلى الأبعاد التالية:

- السُمك: 8.25 ملم (ارتفاعًا من 7.85 ملم)

- الوزن: 221 جرامًا (أقل من 240 جرامًا)

- العرض: 76.7 ملم (نزولاً من 77.6 ملم)

- الطول: 159.9 ملم (نزولاً من 160.7 ملم)

لكن لا توجد تفاصيل حول أبعاد iPhone 15 Plus في التسريب الأخير ، ولكن إليك الأرقام التي لم تتغير بشكل أساسي لجهاز iPhone 15 القياسي:

- السُمك: 7.8 ملم (دون تغيير)

- الوزن: 171 جرامًا (أقل من 172 جرامًا)

- العرض: 71.6 ملم (ارتفاعًا من 71.5 ملم)

- الطول: 147.6 ملم (ارتفاعًا من 146.7 ملم)

وقد جاءت هذه التسريبات من خلال موقع MacRumors والذى أشار إلى أن هذه التسريبات ما هي إلا معلومات ما قبل الإنتاج، وقد لا تعكس الأجهزة النهائية لشركة أبل".

وعلى الرغم من التصميم الأخف وزنا، يقول مارك جورمان من بلومبرج إن iPhone 15 Pro سيظل يقدم تحسنا ملحوظا في عمر البطارية مقارنة بأجهزة العام الماضي.