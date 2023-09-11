شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد الفضاء فرانك روبيو يحطم الرقم القياسى الأمريكى لأطول مهمة فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن فرانك روبيو يسعى إلى تحطيم الرقم القياسي، لكنه اليوم على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، سيفعل ذلك، ليصبح "روبيو" رائد فضاء ناسا وعضو طاقم الرحلة الاستكشافية رقم 69 لمحطة الفضاء الأمريكية، هو الأمريكي الذي قام بأطول مهمة فضائية في تاريخ الولايات المتحدة.

وسيتجاوز "روبيو" اليوم الاثنين الرقم القياسي 355 يومًا و3 ساعات و45 دقيقة التي سجلها رائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي في عام 2022.

علاوة على ذلك، نظرًا لأنه ليس من المقرر أن يهبط حتى وفي 27 سبتمبر، سيصبح روبيو قريبًا أول أمريكي، وواحد من ستة أشخاص فقط، يقضون عامًا في الفضاء، ويعود في النهاية إلى الأرض بعد 371 يومًا في مدار حول الأرض.

وقال روبيو ، إنه لشرف كبير أن أكون واحدًا من الأشخاص الذين سيقضون عامًا في الفضاء"، "وبالتأكيد سيتم كسر هذا الرقم القياسي مرة أخرى قريبا"، "أعتقد أن هذه المدة مهمة حقًا، بمعنى أنها تعلمنا أن جسم الإنسان يمكنه التحمل، ويمكنه التكيف بينما نستعد للعودة إلى القمر ومن هناك، إلى الأمام على أمل المريخ

وانطلق روبيو في هذه الرحلة ، وهي الأولى له، في 21 سبتمبر 2022، وعلى متن مركبة الفضاء الروسية Soyuz MS-22، كان من المقرر أن يعود روبيو وزملاؤه - رواد فضاء روسكوزموس سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين - إلى الأرض بعد حوالي ستة أشهر من المحطة الفضائية.

ثم في 14 ديسمبر بينما كان بروكوبيف وبتيلين يستعدان للسير في الفضاء ، تلقت وحدات التحكم في الطيران الروسية قياسًا عن بعد يوضح أن نظام التبريد الخارجي للمركبة الفضائية سويوز إم إس-22 كان يفقد الضغط، وأكدت الكاميرات الموجودة في المحطة أن المركبة سويوز كانت تسرّب سائل تبريد الأمونيا الخاص بها إلى الفضاء.

نظرًا لأن إعادة الطاقم إلى الأرض لم تعد آمنة، تم إطلاق مركبة "الإنقاذ" سويوز، MS-23، وفي 23 فبراير وتم تمديد إقامة بروكوبيف وبيتلين وروبيو في المحطة ستة أشهر أخرى.

وبدلاً من الخدمة في طاقم البعثة 67 و68 فقط، أصبح الثلاثة أيضًا جزءًا من البعثة 69. (سيكون رحيلهم على متن سويوز إم إس-23 بمثابة بداية الرحلة الاستكشافية 70).

قال رائد الفضاء ناسا وارن "وودي" هوبورج، خلال مؤتمر صحفي في المدار: "اعتقد فرانك أنه عندما طار إلى الفضاء، سيبقى هنا لمدة ستة أشهر، وفي منتصف مهمته، اكتشف أنها امتدت إلى عام". المؤتمر الذي يسبق عودته إلى الأرض بعد ستة أشهر في 3 سبتمبر، "لقد كانت قيادته هنا مذهلة وكان العمل معه رائعًا وفرانك يقدم تضحيات كبيرة لكونه بعيدًا عن عائلته لفترة طويلة."