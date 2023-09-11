تكنولوجيا: Infinix تكشف عن تقنية في جلد بإضاءة ثلاثية الأبعاد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Infinix عن تقنية جديدة في جلد يصدر إضاءة ثلاثية الأبعاد، والتي تقدم للمرة الأولى في هاتف Note 30 VIP المرتقب.

أطلقت Infinix اليوم تقنية جديدة لدعم الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية، حيث تضم تقنية الإضاءة ثلاثية الأبعاد التي تنبعث من الجلد إضاءة LED ملونة في الجهة الخلفية من الهاتف، على أن يتم تصنيع الجلد من البولي يوريثين الحراري الشفاف.

ويرتكز الجلد المميز بإضاءة ثلاثية الأبعاد على 4 من الطبقات المختلفة، على أن تتضمن الطبقة الأولى إضاءة LFG، ومن ثم طبقة من الطلاء بألياف زجاجية، بينما صممت الطبقة الخارجية من جلد TPU شفاف.

أيضاً من المقرر أن يدعم التصميم الشفاف لهذه الطبقات نفاذية أعلى لإضاءة مصابيح LED في الجزء السفلي والذي يظهر في طبقة جلد TPU الخارجية.

ومن المتوقع أن تقدم تقنية إضاءة الجلد ثلاثية الأبعاد المهام ذاتها المقدمة من إضاءة LED في الهواتف الذكية، حيث يمكن أن تقدم تنبيهات تفاعلية لإشعارات الرسائل وتطبيقات التواصل الإجتماعي المختلفة.

كما تعمل Infinix على تطوير التقنية لتقترن بالمؤثرات الصوتية، كما تعمل الشركة أيضاً على برمجة الإضاءة لإنتاج لون محدد لكل تطبيق عند تلقي الإشعارات.

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