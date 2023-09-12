شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطور ميزة جديدة للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل منصة التراسل واتساب على الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، من خلال تطوير ما يعرف بـ "الدعم لقابلية التشغيل البيني للدردشة"، وسيكون متاحًا في التحديث المستقبلي للمنصة"، ذلك وفقًا لتقرير صادر عن WABetainfo.

وقد كشف أخر تحديث تجريبي لتطبيق واتساب على نظام أندرويد عن شاشة جديدة تسمى "محادثات الطرف الثالث"، وفي الوقت الحالي، الشاشة ليست فعالة، ولا يمكن للمستخدمين الوصول إليها، لكن عنوانها يعد دليلًا قويًا على أن هذه هي على الأرجح الخطوة الأولى لفتح تطبيق الرسائل المشفرة في Meta للعمل مع باقي التطبيقات.



واتساب

ورصدت المنصة الميزة في تحديث تجريبي على نظام أندرويد لتطبيق واتساب برقم الإصدار 2.23.19.8، هذه الميزة قيد التطوير لذا فهي ليست جاهزة لمختبري النسخة التجريبية.

ما هي الميزة؟ ستمكن إمكانية التشغيل البيني، أو الاتصال عبر الأنظمة الأساسية، الأشخاص من الاتصال بالمستخدمين على واتساب حتى لو لم يكن لديهم حساب، على سبيل المثال إذا كان شخص ما يستخدم تطبيق سيجنال، فيمكنه إرسال رسالة من تطبيق سيجنال إلى مستخدم واتساب، حتى لو لم يكن لديه حساب واتساب.

"في حين أن هذه الشبكة الأوسع يمكنها بالتأكيد تعزيز التواصل مع هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات مراسلة مختلفة ومساعدة تلك التطبيقات الصغيرة في التنافس داخل صناعة تطبيقات المراسلة، فإننا نقر بأن هذا النهج قد يثير أيضًا اعتبارات مهمة حول التشفير الشامل عند تلقي رسالة.

ولدى WhatsApp ستة أشهر لمواءمة التطبيق مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي وتقديم الخدمة في المنطقة.