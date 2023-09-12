شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تبلغ قيمة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لحدثها السنوي، اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، "Wonderlust"، للإعلان عن سلسلة آيفون 15، حيث ستتوفر أجهزة آيفون الجديدة في المتاجر قريبًا.

من المتوقع أن يكون هناك أربعة طرازات جديدة من iPhone – iPhone 15، وiPhone 15 Plus، وiPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max – وبينما قد تحمل نماذج الفانيليا نفس سعر العام الماضي، فإن طرازات Pro هي من المتوقع أن يكون سعره أعلى قليلا هذا العام.

ويأتي هذا التغيير في وقت من المتوقع أن تبيع فيه شركة آبل عددًا أقل من أجهزة آيفون، وبالتالي فإن زيادة الأسعار قد تتغلب على التوقعات المنخفضة.

التغييرات الكبيرة في موديلات آيفون 15 برو أما بالنسبة لجهاز واحد، فمن المتوقع أن يكون لجهازي آيفون برو – آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس – إطار من التيتانيوم هذا العام، والذي من المفترض أن يوفر صلابة أفضل وإحساسًا متميزًا بكثير من أجهزة آيفون الفانيليا، والتي ستحتوي مرة أخرى على إطار من الألومنيوم.

يمكن أن يكون التغيير الكبير الآخر عبارة عن شريحة أحدث لطرز آيفون 15 برو، في حين قد تأتي نماذج الفانيليا مع شريحة A16 Bionic للعام الماضي، والتي تعمل على تشغيل طرز iPhone 14 Pro.

في حين أن شريحة A17 Bionic ستوفر أداءً محسنًا، إلا أنها يجب أن توفر أيضًا كفاءة أفضل، وبالتالي عمر بطارية أطول لمستخدمي Pro.

في حين أنه من المتوقع أن تحتوي جميع أجهزة آيفون الأربعة على منفذ USB-C هذا العام، فإن طرازات Pro ستوفر سرعات نقل بيانات أسرع من طرازات الفانيليا.

مرة أخرى، يُقال إن أجهزة آيفون الفانيليا تحتوي على Dynamic Island، لكن طرازات Pro ستحتوي على شاشات أفضل.

ويمكن أن توفر طرازات برو أيضًا ميزة كبيرة واحدة – زر الإجراء – والتي من شأنها أن تتيح للمستخدمين القيام بشيء بنقرة زر واحدة، والتي ستكون في نفس موضع مفتاح كتم الصوت.

تحتوي طرازات Pro على عدسات مقربة لسنوات، لكن iPhone 15 Pro Max يمكن أن يأتي بعدسة المنظار هذا العام، مما يوفر ما يصل إلى ضعف التكبير مقارنة بسابقه، من 3x إلى 6x.

يكرر مارك جورمان من بلومبرج زيادة الأسعار في الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية ويشير إلى أن هذه الاختلافات بين طرازي الفانيليا والبرو يمكن أن تبرر التكلفة الإضافية للمشترين.

وهذا يمكن أن يجلب إيرادات إضافية لشركة أبل، حتى لو ظلت مبيعات الوحدات كما هي، حيث تخطط لدفع المشترين نحو عروض أكثر تكلفة.

كم ستبلغ تكلفة iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max؟ إذا صدقت الشائعات، فمن المفترض أن يبدأ سعر آيفون 15 وآيفون 15 بلس بنفس سعر العام الماضي، 799 دولارًا و899 دولارًا على التوالي، ومع ذلك، قد تكون هناك زيادة تتراوح بين 100 إلى 200 دولار في أسعار طرازات آيفون 15 برو.

وتقول الشائعات أن سعر آيفون 15 برو سيبدأ بسعر 1099 دولارًا، أي أكثر بـ 100 دولار مما تم إطلاقه آيفون 14 برو العام الماضي، وبعد ذلك، يمكن أن يصل سعر آيفون 14 برو ماكس إلى 1199 دولارًا، أو قد تكون هناك زيادة أخرى في السعر قدرها 200 دولار، وفقًا لبعض الشائعات.

ليس فقط أجهزة آيفون، ولكن شركة آبل ستواصل الاتجاه المتمثل في دفع العملاء نحو الملحقات الأكثر تكلفة، ستوفر النسخة Urtla ذات السعر الأعلى علبة من التيتانيوم وشاشة أكبر وعمر بطارية أطول.

سيتعين على أولئك الذين يريدون AirPods مع دعم الشحن USB-C اختيار الطراز الأكثر تكلفة، على الأقل في الوقت الحالي.