شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Watch Series 9 ستحصل على تحسينات للمقاييس الحيوية.. تسريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تعقد أبل مؤتمرها المنتظر اليوم للكشف عن iPhone 15 وأيضًا طرازات Apple Watch الجديدة، وقد كانت الشائعات متسقة جدًا في الإشارة إلى أنه لا ينبغي لنا أن نتوقع أي تغييرات كبيرة على Apple Watch هذا العام.

ومع ذلك، يشير تقرير جديد من Bloomberg إلى أن Apple Watch Series 9 ستحتوي على مستشعر محدث لمعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى تحسينات صغيرة أخرى على الأجهزة.

تحديثات المقاييس الحيوية من المتوقع أن تقدم شركة Apple هذا العام ساعتي Apple Watch جديدتين: السلسلة 9 (والتي يجب أن تكون متاحة بنفس الأحجام الحالية 41 ملم و45 ملم) وUrtla 2 (مع الحفاظ على الحجم الحالي وهو 49 ملم)، ومن المتوقع أن يبدو كلاهما تمامًا مثل الأجيال السابقة، حيث تخطط شركة أبل لإعادة تصميم Apple Watch لعام 2024.

وبناءً على الشائعات السابقة، ستحتوي كل من Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 على شريحة جديدة بمعالج أسرع، ومنذ إصدار Apple Watch Series 6، تستخدم أبل نفس المعالج لجميع موديلات Apple Watch، بما في ذلك Series 8 وUrtla والجيل الثاني SE.

لكن الشريحة الجديدة لن تكون التغيير الوحيد في الأجهزة الذي سيأتي إلى طرازات Apple Watch لهذا العام، حيث سمع مارك جورمان من مصادر أن جميع الطرازات الجديدة ستحصل على "أجهزة استشعار مختلفة وترقيات للمكونات الداخلية"، بما في ذلك إصدار جديد من مستشعر معدل ضربات القلب، وفي حين أن التفاصيل غير واضحة، تدعي بلومبرج أن المستشعر الجديد أكثر دقة.

وستحتوي Apple Watch Series 9 وUrtla 2 الجديدة أيضًا على شريحة U2، وهي نسخة جديدة من شريحة النطاق فائق العرض من أبل والتي ستمكن من "تحسين إمكانيات Find My"، ومن المتوقع أيضًا إضافة الشريحة الجديدة إلى iPhone 15.