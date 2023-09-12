شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تشغيل شاشتى Mac كشاشة واحدة.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي استغلال قوة شاشتين خارجيتين مع جهاز Mac الخاص بك إلى زيادة إنتاجيتك وسير عملك، حيث تسمح مساحة الشاشة الواسعة بتعدد المهام على نطاق واسع، ولكن هناك مشكلة، افتراضيًا، غالبًا ما تعمل هذه الشاشات المزدوجة كشاشات مستقلة، مما يمنعك من توسيع التطبيقات والنوافذ بسلاسة عبر كلتا الشاشتين.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى الإحباط عندما لا تتمكن من مشاركة صفحة متصفح أو نافذة تطبيق عبر الإعداد بأكمله، حيث تنبع المشكلة من ميزة Mission Control and Spaces في نظام Mac، والتي تقسم تطبيقاتك ونوافذك إلى أقسام مختلفة، مما يمنع الشاشتين من العمل كجهاز واحد، لكن لا تقلق هناك حل بسيط.

فيما يلي دليل خطوة بخطوة لتوحيد شاشتي Mac في شاشة واحدة سلسة، مما يزيد من إمكانات إعداد الشاشة المزدوجة لديك.

اتبع الخطوات التالية: 1. افتح تفضيلات النظام

انقر على قائمة Apple في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك الرئيسية، ثم حدد "تفضيلات النظام" من القائمة المنسدلة.

2.تحقق من إعدادات العرض

في نافذة تفضيلات النظام، انتقل إلى "شاشات العرض" في اللوحة اليسرى، وتأكد من ضبط شاشات العرض على "ممتدة" للحصول على وظيفة الشاشة المزدوجة؛ تجنب وضع "المرآة"، الذي يكرر المحتوى على كلتا الشاشتين.

3. ضبط إعدادات التحكم في المهمة

في تفضيلات النظام، انتقل إلى "Desktop & Dock" في اللوحة اليمنى، قم بالتمرير لأسفل إلى "التحكم في المهمة"، ابحث عن شريط التمرير المسمى "شاشات العرض لها مسافات منفصلة"، قم بتغييره من اللون الأزرق (المستقل) إلى اللون الرمادي لدمج الشاشتين في مساحة عمل واحدة.

4. أعد تشغيل جهاز Mac الخاص بك

بعد إجراء هذا التغيير، من الضروري إعادة تشغيل جهاز Mac الخاص بك حتى تدخل الإعدادات حيز التنفيذ. احفظ أي عمل مستمر وانقر على قائمة Apple، ثم حدد "إعادة التشغيل".

5. ضبط دقة العرض (إذا لزم الأمر)

في تفضيلات النظام > شاشات العرض، قم بضبط دقة الشاشتين للتأكد من أنهما يعرضان المحتوى بنفس الحجم والوضوح المطلوبين.