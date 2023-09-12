شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Microsoft Teams يحصل على مميزات جديدة للدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لتطبيق Teams الخاص بها، حيث يوفر التحديث عددًا كبيرًا من الميزات، مثل الخلفيات المتحركة وتحسينات الدردشة المحسّنة ومزامنة المهام بسلاسة، وتدّعي الشركة أن الميزات الجديدة ستعيد تعريف التجارب التعاونية والتواصلية للمستخدمين.

فيما يلي أحدث 4 تحسينات للدردشة والتعاون في Teams: خلفيات متحركة تتيح لك ميزة الخلفية الديناميكية في Teams Meetings استبدال خلفيتها الحالية برسوم متحركة ديناميكية لبيئة افتراضية أكثر تميزا، قبل بدء الاجتماع، في شاشة الانضمام المسبق، حدد التأثيرات والصور الرمزية > تأثيرات الفيديو وحدد خلفية متحركة جديدة، يتم تحديدها بواسطة رمز الفيديو الصغير في الزاوية السفلية اليسرى من صورة المعاينة.

تحديثات لقائمة التمرير لرسائل الدردشة تحديثات لقائمة التمرير لرسائل الدردشة أصبح المشاركة في ردود الرسائل المترابطة أو تحرير رسائلك المرسلة أكثر سهولة في الاستخدام بفضل تصميم قائمة التمرير البديهي، فبالإضافة إلى الرموز التعبيرية وردود الفعل، تتميز قائمة التمرير الآن برمز زر الرد، مما يتيح استجابات سريعة للرسائل الواردة. لتعديل رسالة تم إرسالها مسبقًا، ما عليك سوى النقر على زر رمز التحرير الذي يظهر ضمن قائمة التمرير للرسائل المرسلة.