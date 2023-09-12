شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Microsoft Teams يحصل على مميزات جديدة للدردشة والان مع تفاصيل الخبر
تتيح لك ميزة الخلفية الديناميكية في Teams Meetings استبدال خلفيتها الحالية برسوم متحركة ديناميكية لبيئة افتراضية أكثر تميزا، قبل بدء الاجتماع، في شاشة الانضمام المسبق، حدد التأثيرات والصور الرمزية > تأثيرات الفيديو وحدد خلفية متحركة جديدة، يتم تحديدها بواسطة رمز الفيديو الصغير في الزاوية السفلية اليسرى من صورة المعاينة.
تحديثات لقائمة التمرير لرسائل الدردشة
أصبح المشاركة في ردود الرسائل المترابطة أو تحرير رسائلك المرسلة أكثر سهولة في الاستخدام بفضل تصميم قائمة التمرير البديهي، فبالإضافة إلى الرموز التعبيرية وردود الفعل، تتميز قائمة التمرير الآن برمز زر الرد، مما يتيح استجابات سريعة للرسائل الواردة. لتعديل رسالة تم إرسالها مسبقًا، ما عليك سوى النقر على زر رمز التحرير الذي يظهر ضمن قائمة التمرير للرسائل المرسلة.
إن تصفح المعلومات الأساسية بكفاءة في محادثات الدردشة الخاصة بك يمكن أن يعزز إنتاجيتك اليومية، ولتحقيق أقصى استفادة من مناقشاتك، يمكنك الآن التبديل إلى الوضع المضغوط، حيث يقوم هذا الوضع بتخصيص جزء الدردشة عن طريق إضافة طوابع زمنية وفواصل أسطر إضافية بين كل رسالة ومؤشرات تشير إلى مرسل كل رسالة.
مزامنة قوائم المهام في Microsoft Loop
تساعد ميزة مزامنة المهام في Microsoft Loop المستخدمين في الحفاظ على التنظيم من خلال تتبع المهام المهمة بسلاسة، ومن خلال تحرير مكون قائمة المهام داخل Outlook أو Teams، سيتم نشر أي تعديلات تلقائيًا عبر جميع التطبيقات، ويضمن هذا أنه يمكنك البقاء على الاطلاع والتحكم في مهامك دون عناء، بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه.
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